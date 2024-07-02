В Никополе прогремели взрывы: есть погибшие и пострадавшие, среди них дети (фото)

Повреждены жилые дома, учебные заведения и амбулатория

Российские оккупанты атаковали Никополь в Днепропетровской области. В результате происшествия есть погибшие и раненые.

Информация об этом вместе с соответствующим видео была опубликована в социальных сетях днем 2 июля. Отмечается, что атака была по мирным гражданам.

"Никополь снова страдает от вражеских атак Посреди белого дня россияне попали по мирным жителям. Есть погибшие и раненые", — говорится в сообщении.

В Никопольской районной военной администрации в 15:13 появилось сообщение об угрозе применения ФПВ-дронов со стороны российских захватчиков.

Как сообщает глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, из-за атак россиян погибли две женщины – 61 и 86 лет. Предварительно в городе и девять раненых. Среди них – дети 9 и 17 лет. Им оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 28 июня российские оккупанты в очередной раз совершили ракетную атаку по городу Днепр. Один из ударов пришелся по жилому многоэтажному дому. В результате происшествия есть раненые и погибшие. По состоянию на 2 июля известно, что погибли два человека. При этом тело второй погибшей извлекли из-под завалов 2 июля. Также пострадали 12 человек, среди них — младенец и беременная женщина.