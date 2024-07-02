У Нікополі пролунали вибухи: є загиблі та постраждалі, серед них діти (фото)

Пошкоджено житлові будинки, навчальні заклади та амбулаторія

Російські окупанти атакували Нікополь у Дніпропетровській області. Внаслідок пригоди є загиблі та поранені.

Інформація про це разом із відповідним відео була опублікована у соціальних мережах вдень 2 липня. Зазначається, що атака була за мирними громадянами.

"Нікополь знову страждає від ворожих атак. Посеред білого дня росіяни влучили по мирним жителям. Є загиблі та поранені", — йдеться у повідомленні.

У Нікопольській районній військовій адміністрації о 15.13 з’явилося повідомлення про загрозу застосування ФПВ-дронів з боку російських загарбників.

Як повідомляє голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, через атаки росіян загинули дві жінки — 61 і 86 років. Попередньо у місті та дев’ять поранених. Серед них – діти 9 та 17 років. Їм надають усю необхідну допомогу.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 червня російські окупанти в черговий раз здійснили ракетну атаку по місту Дніпро. Один з ударів був по житловому багатоповерховому будинку. Внаслідок події є поранені та загиблі. Станом на 2 липня відомо, що загинули двоє людей. При цьому тіло другої загиблої витягли з-під завалів 2 липня. Також постраждали 12 осіб, серед них – немовля та вагітна жінка.