Росіяни могли просунутися на важливих ділянках фронту: що відбувається на передовій (карта)

Війні притаманні динамічні зміни на полі бою

Ворожі сили просунулися в декількох населених пунктах Донецької області. Загарбники ймовірно мають успіх біля населених пунктів Прогрес, Володимирівка, Карлівка, Красногорівка, Нью-Йорк, Часів Яр та Макіївка.

Про це повідомляють аналітики DeepStateUA. Оновлена інформація з'явилася в офіційному Telegram-каналі.

Ворог ніби просунувся на цих ділянках фронту.

"Основними тактичними помилками залишаються спроби відновити позиції, коли це не несе ніякого сенсу, та оборона на невигідних рубежах, а іноді в оточенні", — йдеться у повідомленні.

Аналітики стверджують, що ворог захопив мікрорайон "Канал" у місті Часів Яр, яке розташоване на захід від окупованого Бахмуту Донецької області.

Однак військовий з позивним "Осмáн" (Бунятов Станіслав) спростував цю інформацію.

"Бачив інформацію що п*дари захопили канал в Часів Яр, вона не відповідає дійсності. Наші хлопці тримають оборону, по лінії каналу нічого не змінилося, залучаємо всі можливі засоби для відбиття підарських накатів.", — написав він в своему Telegram.

За данними Генштабу ЗСУ, протягом минулої доби зафіксовано 158 бойових зіткнень.

За уточненою інформацією, за вчора агресор завдав по позиціях наших військ та населених пунктах два ракетних удари (із застосуванням двох ракет), 45 авіаційних ударів (задіяв 67 КАБів), здійснив понад три тисячі обстрілів, 81 з них — із реактивних систем залпового вогню.

Противник завдавав авіаційних ударів зокрема в районах населених пунктів Малі Проходи, Липці, Веселе, Нескучне, Тихе, Вовчанські Хутори, Стариця, Сотницький Козачок, Синьківка Харківської області; Райгородок, Спірне, Нью-Йорк, Велика Новосілка, Катеринівка та Одрадне Донецької області; Марфопіль на Запоріжжі; Інгулець, Миколаївка і Токарівка Херсонської області.

На Харківському напрямку ворог продовжував наступальні (штурмові) дії за підтримки авіації, загалом тут відбулося вісім бойових зіткнень в районах населених пунктів Вовчанськ і Глибоке.

На Куп’янському напрямку кількість боєзіткнень за добу склала 13. Сили оборони відбивали атаки противника в районах Синьківки Харківської області та Стельмахівки на Луганщині. Основні зусилля ворог прикладав у районі Синьківки. Там відбулося близько 80 відсотків від усіх протистоянь на напрямку.

На Лиманському напрямку українські оборонці стали на заваді 18 атакам окупантів в районах населених пунктів Греківка, Макіївка, Невське Луганської області і Терни на Донеччині.

На Краматорському напрямку бійці ЗСУ зупинили 14 спроб супротивника прорвати оборону в районах Кліщіївки, Калинівки, Іванівського і Часового Яру Донецької області.

На Торецькому напрямку агресор значно активізувався. Російські загарбники вчинили 32 атаки у районах населених пунктів Торецьк, Північне, Південне, Залізне та Нью-Йорк на Донеччині.

На Покровському напрямку наші оборонці відбивали 51 атаку окупантів поблизу населених пунктів Новоолександрівка, Воздвиженка, Євгенівка, Новоселівка Перша, Лозуватське, Яснобродівка, Макарівка, Калинове, Пантелеймонівка і Уманське Донецької області. Основні зусилля ворог концентрував у районі Новоолександрівки — провів там понад половину своїх атак.

На Курахівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога в районі населених пунктів Георгіївка, Красногорівка і Парасковіївка, де ворог 10 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулось одне бойове зіткнення біля Роботиного на Запоріжжі.

На Придніпровському напрямку окупанти і надалі намагаються вибити підрозділи Сил оборони з позицій на плацдармах. Усі чотири атаки росіян успіху не мали.

На кордоні з Чернігівською та Сумською областями, противник зберігає військову присутність, проводить диверсійно-розвідувальну діяльність, обстрілює населені пункти з території рф, зокрема, постраждали Хрінівка, Рясне, Миропілля, Баранівка та Дегтярне.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни розганяють нове відео прильоту по аеродрому у Миргороді.