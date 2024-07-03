Россияне могли продвинуться на важных участках фронта: что происходит на передовой (карта)

Войне присущи динамические изменения на поле боя

Вражеские силы продвинулись в нескольких населённых пунктах Донецкой области. Захватчики имеют успехи в районе населенных пунктов Прогресс, Владимировка, Карловка, Красногоровка, Нью-Йорк, Часов Яр и Макеевка.

Об этом сообщают аналитики DeepStateUA. Обновленная информация появилась в официальном Telegram-канале.

Враг якобы продвинулся на этих участках фронта.

"Основными тактическими ошибками остаются попытки восстановить позиции, когда это не несет никакого смысла и оборона на невыгодных рубежах, а иногда в окружении ", — говорится в сообщении.

Аналитики утверждают, что враг захватил микрорайон "Канал" в городе Часов Яр, расположенный к западу от оккупированного Бахмута Донецкой области.

Однако военный с позывным "Осмaн" (Бунятов Станислав) опроверг эту информацию.

"Видел информацию что п*доры захватили канал в Часовом Яру, она не соответствует действительности. Наши ребята держат оборону, по линии канала ничего не изменилось, привлекаем все возможные средства для отражения пидорских накатов.", — написал он в своем Telegram.

По данным Генштаба ВСУ, за прошедшие сутки зафиксировано 158 боевых столкновений.

По уточненной информации, за вчера агрессор нанес по позициям наших войск и населенным пунктам два ракетных удара (с применением двух ракет), 45 авиационных ударов (задействовал 67 КАБ), совершил более трех тысяч обстрелов, 81 из них из реактивных систем залпового огня.

Противник наносил авиационные удары в районах населенных пунктов Малые Проходы, Липцы, Веселое, Нескучное, Тихое, Волчанские Хутора, Старица, Сотницкий Казачок, Синьковка Харьковской области; Райгородок, Спорное, Нью-Йорк, Большая Новоселка, Екатериновка и Отрадное Донецкой области; Марфополь на Запорожье; Ингулец, Николаевка и Токаревка Херсонской области.

На Харьковском направлении враг продолжал наступательные (штурмовые) действия при поддержке авиации, всего здесь произошло восемь боевых столкновений в районах населенных пунктов Волчанск и Глубокое.

На Купянском направлении количество боестолкновений за сутки составило 13. Силы обороны отражали атаки противника в районах Синьковки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области. Основные усилия враг прикладывал в районе Синьковки. Там произошло около 80 процентов всех противостояний.

На Лиманском направлении украинские защитники воспрепятствовали 18 атакам оккупантов в районах населенных пунктов Грековка, Макеевка, Невское Луганской области и Терны Донецкой области.

На Краматорском направлении бойцы ВСУ пресекли 14 попыток противника прорвать оборону в районах Клещиевки, Калиновки, Ивановского и Часового Яра Донецкой области.

В Торецком направлении агрессор значительно активизировался. Российские захватчики совершили 32 атаки в районах населенных пунктов Торецк, Северное, Южное, Железное и Нью-Йорк в Донецкой области.

На Покровском направлении наши защитники отбивали 51 атаку оккупантов вблизи населенных пунктов Новоалександровка, Воздвиженка, Евгеньевка, Новоселовка Первая, Лозоватское, Яснобродовка, Макаровка, Калиново, Пантелеймоновка и Уманское Донецкой области. Основные усилия враг концентрировал в районе Новоалександровки – провел там более половины своих атак.

На Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районе населённых пунктов Георгиевка, Красногоровка и Парасковеевка, где враг 10 раз пытался прорвать оборону наших войск.

На Ореховском направлении произошло одно боевое столкновение у Роботино на Запорожье.

На Приднепровском направлении оккупанты и дальше пытаются выбить подразделения Сил обороны с позиций на плацдармах. Все четыре атаки россиян успеха не имели.

На границе с Черниговской и Сумской областями, противник сохраняет военное присутствие, проводит диверсионно-разведывательную деятельность, обстреливает населенные пункты с территории России, в частности, пострадали Хреновка, Рясное, Мирополье, Барановка и Дегтярное.

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