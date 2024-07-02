Снова чудом выжил: известный писатель, бывший узник "Изоляции" и воин ВСУ получил серьезное ранение на фронте (фото)

В теле воина было три осколка

Бывший узник тюрьмы донецких боевиков "Изоляция", журналист и ныне военнослужащий ВСУ Станислав Асеев получил ранение на фронте. Ему буквально чудом удалось уцелеть.

Об этом воин написал на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter). По его словам, один из осколков попал в шею, второй — в грудь, а третий был в ухе.

"Со мной снова произошло чудо. Этот осколок попал мне в шею, не попал в артерию и застрял в мягких тканях. И осколок, попавший мне в грудь, не проник в легкое. Еще один вытащили из моего уха", — написал Асеев.

Он также отметил, что с ним все в порядке. Под своим постом он поделился фотографиями, которые были сделаны после извлечения осколков.

Стоит добавить, что это не первое серьезное ранение Станислава. В начале мая он сообщил, что получил контузию на фронте и попал в госпиталь. Тогда воин написал в сети следующее:

"Я жив, хотя по всем законам физики и вероятности должен умереть. Позиции, к сожалению, потеряны. Сейчас я в больнице с контузией".

Что известно о Станиславе Асееве

Это украинский писатель и журналист (псевдоним — Станислав Васин).

Родился 1 октября 1989 года в Донецке.

11 мая 2017 года боевики так называемой "ДНР" обвинили Станислава в шпионаже. Он содержался в тюрьме "ДНР" до 29 декабря 2019 года В рамках обмена 29 декабря 2019 года вернулся на свободу.

В марте 2024 года Асеев мобилизовался в ряды Вооруженных сил Украины.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что весной текущего года на фронте юморист Виктор Розовый получил сложное осколочное ранение в голову. Его планировали вывезти за границу для лечения.