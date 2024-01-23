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Чудом спасены: истории людей, выживших во время жестоких ударов РФ по Украине

Автор
Анна Волкова Анна Волкова
Дата публикации
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Автор
Жизнь украинцев часто висит на волоске Новость обновлена 23 января 2024, 20:16
Жизнь украинцев часто висит на волоске. Фото Тая Белан, "Телеграф"

Во время сокрушительных вражеских атак людям чудом удается выжить

В результате ракетной атаки российских войск по Киеву утром 23 января 22 человека были ранены, 13 из которых госпитализированы. В Харькове тем временем количество пострадавших от ракетной атаки перевалило за полсотни, шесть человек погибли. Число жертв будет расти, ведь еще не все завалы разобраны. В Бериславе в Херсонской области травмирован один человек.

В то же время, по сообщению мэра столицы Виталия Кличко в телеграм-канале, в одной из квартир жилого дома в Святошинском районе была обнаружена несдетонировавшая боевая часть ракеты. Можно только представить, что было бы, если она взорвалась…

Сценарий войны между РФ и НАТО

Повезло и детям разрушенного комплекса "Укрзализныци" "Локомотив", где ежедневно тренируется более полутысячи детей железнодорожников и временно перемещенных семей, в частности, из Мариуполя, Мелитополя, Херсона… Во вторник тренировки там должны были начаться в 8:30.

"Телеграф" собрал случаи, когда людям удавалось выжить во время вражеских атак с воздуха только по счастливому стечению обстоятельств.

Под прицелом турецкие журналисты

10 января 2024 года россияне атаковали центр города Харькова ракетами С-300. Одна из них разорвалась возле гостиницы, в которой остановились журналист и фотокорреспондентка одного из турецких изданий, работающих в Харьковской области, фиксируя военные преступления армии агрессора. Во время атаки они находились в своих номерах на втором этаже, сообщал "Главком".

"Я почувствовал страшный взрыв, следом еще один, полетело стекло. Обломками стекла мне повредило руку. И я сразу выбежал на улицу. Очень испугался за свою коллегу, она была в соседнем номере. Это дерзкая атака на обычную гостиницу, мы всегда там останавливались под время командировок, это почти центр, и мы не ожидали, что россияне могут ударить по нему. Никаких военных там не было", – рассказал журналист следователям.

"Я услышала громкий взрыв, поднялась пыль, не было ничего видно. На меня полетели обломки. Я находилась в шоковом состоянии, почти ничего не понимала, что происходит. Когда выбежала на улицу, увидела там своего коллегу с окровавленной рукой", – свидетельствовала женщина.

От смерти отделяли секунды

20 декабря 2023 г. один из обломков сбитого вражеского беспилотного летательного аппарата попал в дом семьи Колиньков из села Сары Гадячской общины Миргородского района Полтавской области.

"Это случилось в 21:15, – рассказывает потерпевшая Наталья Колинько. – В это время муж был на работе, я находилась в своей комнате, а четырнадцатилетний сын – в своей, играл на телефоне. Услышав непонятный свист, испуганный ребенок забежал ко мне. И тут же нас обдало горячей волной. Я даже не поняла, что это было».

Женщине до сих пор трудно вспоминать пережитое, ведь от вероятной смерти ее сына отделяло всего несколько секунд и межкомнатная перегородка – обломок прошил наружную стену дома как раз в том месте, где находилась детская.

К сожалению, дом семьи испытал значительные разрушения, жить в нем невозможно, поэтому семья перебралась на квартиру к знакомым.

Репортаж с места событий

Спасительный погреб

16 июня 2023 г. российские оккупационные войска атаковали Киевскую область. Обломки сбитой ракеты повредили жилой дом в одном из населённых пунктов региона. В то время в доме был чудом выживший 13-летний Роман. Об этом он рассказал для Радио Свобода.

Мальчика спасло то, что, услышав сигнал воздушной тревоги, решил спуститься в погреб, хотя обычно он с семьей ждал в гостиной.

В то же время в доме семьи мальчика была разрушена крыша, взрывной волной повредило стены и выбиты окна.

"Если бы Роман остался в доме, шансов выжить практически не было бы", — отметил начальник полиции Киевщины Андрей Небитов.

Спаслась благодаря телефонному звонку

14 января 2023 года российская армия нанесла ракетный удар по многоквартирному жилому дому в Днепре, в результате которого были разрушены два подъезда и погибли 46 человек, среди которых три ребенка, и 75 раненых (из них 13 детей).

Среди тех, кому чудом удалось спастись — Светлана Галич и ее 86-летний отец, сообщало "Радио Свобода". Они жили в том злосчастном подъезде, в который попала ракета Х-22. Под развалинами погибли несколько ее соседей и добрых знакомых.

"Когда произошел взрыв, мы с отцом оказались под завалами в разных комнатах и уже задыхались от дыма и пыли, – рассказывала Светлана. – Все в один момент: взрыв, и летят окна, двери. На меня падает шифоньер. Там горит. Кричу: "Папа, ты целый?" Он кричит: "Вызывай скорую!". Нас спасло только то, что в тот момент у меня в руках был телефон — я успела позвонить младшему сыну: "Женя, если можешь, мы задыхаемся, спаси нас ". Отец сидел окровавленный и закиданный досками. Мы как в ловушке оказались".

Сын примчался к дому. Спасатели его поначалу не пускали, говорят: "Пройти никак, там разрушен подъезд". И все же пропустили. Женя забегает, а там железная перегородка завалила нашу дверь. А мы с отцом с этой стороны пытаемся выбраться… Уже задыхаемся. Но сын вместе с полицейским смогли немного приоткрыть дверь, и мы вылезли. Сын еще и кота успел найти.

В медицинском центре остался жив только Рома

14 июля 2022 в 10:40 ракета российских террористов разрушила частную клинику "Нейромед" в центре Винницы. Из 25 человек, находившихся там на тот момент, выжил только 7-летний Роман Олексив, который вместе с мамой приехал из Львова к бабушке в гости.

Мальчику понадобилось обследование, и в тот день мама привела его в клинику. К сожалению, она умерла на его глазах. Рома получил тяжелые ожоги — обгорели лицо, спина, руки, ноги. Кроме того, у него была черепно-мозговая травма и открытый перелом плеча, пострадали внутренние органы.

"Такие пациенты в Украине не выживают", говорили во львовской больнице, куда попал Роман после стабилизации состояния в Виннице. Надеяться во второй раз на чудо, что произойдет, было призрачно. Но Рома выжил! Перенес в Германии 31-ю операцию.

Через несколько месяцев научился ходить, а сейчас даже снова танцует и играет на баяне. Чтобы не образовывались рубцы, вынужден носить компрессионную маску, покрывающую его ножки, ручки и почти полностью – голову и лицо.

Рома прошел из-за многих трудностей, но впереди их не меньше — лечение продлится еще несколько лет, рассказывает BBC.

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#Россия #Обстрел #Война #Истории