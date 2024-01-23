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Дивом врятовані: історії людей, які вижили під час жорстоких ударів РФ по Україні

Автор
Ганна Волкова Ганна Волкова
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Життя українців часто висить на волосинці
Життя українців часто висить на волосинці. Фото Тая Бєлан, "Телеграф"

Під час нищівних ворожих атак людям чудом вдається вижити

Внаслідок ракетної атаки російських військ по Києву зранку 23 січня 22 людини було поранено, 13 з яких госпіталізовано. У Харкові тим часом кількість потерпілих від ракетної атаки перевалила за півсотні, шість людей загинуло. Число жертв, вочевидь, зростатиме, адже ще не всі завали розібрані. У Бериславі на Херсонщині травмований один чоловік.

Водночас, за повідомленням мера столиці Віталія Кличка у телеграм-каналі, в одній з квартир житловому будинку у Святошинському районі виявили не здетоновану бойову частину ракети. Можна тільки уявити, що було б, якби вона вибухнула…

Сценарій війни між РФ та НАТО

Пощастило і дітям зруйнованого комплексу "Укрзалізниці" "Локомотив", де щодня тренується понад півтисячі дітей залізничників та тимчасово переміщених сімей, зокрема, з Маріуполя, Мелітополя, Херсона… У вівторок тренування там мали початися о 8:30.

"Телеграф" зібрав випадки, коли людям удавалося вижити під час ворожих атак з повітря лише завдяки щасливому збігу обставин.

Під прицілом турецькі журналісти

10 січня 2024 року росіяни атакували середмістя Харкова ракетами С-300. Одна з них розірвалася біля готелю, в якому зупинилися журналіст і фотокореспондентка одного з турецьких видань, котрі працюють на Харківщині, фіксуючи воєнні злочини армії агресора. Під час атаки вони знаходились у своїх номерах на другому поверсі, повідомляв "Главком".

"Я відчув страшний вибух, слідом ще один, полетіло скло. Уламками скла мені пошкодило руку. І я одразу вибіг на вулицю. Дуже злякався за свою колегу, вона була в сусідньому номері. Це зухвала атака на звичайний готель, ми завжди там зупинялися під час відряджень, це майже середмістя, і ми не очікували, що росіяни можуть вдарить по ньому. Жодних військових там не було", – розповів журналіст слідчим.

"Я почула гучний вибух, здійнявся пил, не було нічого не видно. В мене полетіли уламки. Я перебувала в шоковому стані, майже нічого не розуміла, що відбувається. Коли вибігла на вулицю, побачила там свого колегу із закривавленою рукою", – свідчила жінка.

Від смерті відділяли секунди

20 грудня 2023 р. один з уламків збитого ворожого безпілотного літального апарату вцілив у будинок родини Коліньків з села Сари Гадяцької громади Миргородського району на Полтавщині.

"Це трапилося о 21:15, – розповідає потерпіла Наталія Колінько. – У цей час чоловік був на роботі, я знаходилася у своїй кімнаті, а чотирнадцятирічний син – у своїй, грав на телефоні. Почувши незрозумілий свист, перелякана дитина забігла до мене. І тут же нас обдало гарячою хвилею. Я навіть не зрозуміла, що то було".

Жінці досі важко згадувати пережите, адже від імовірної смерті її сина відділяло всього кілька секунд і міжкімнатна перегородка – уламок прошив зовнішню стіну хати якраз у тому місці, де знаходилась дитяча.

На жаль, будинок родини зазнав значних руйнувань, жити в ньому неможливо, тому сім’я перебралася на квартиру до знайомих.

Репортаж з місця подій

Рятівний погріб

16 червня 2023 р. російські окупаційні війська атакували Київську область. Уламки збитої ракети пошкодили житловий будинок в одному з населених пунктів регіону. У той час в будинку був 13-річний Роман, який дивом вижив. Про це він розповів для Радіо Свобода.

Хлопчика врятувало те, що, почувши сигнал повітряної тривоги, він вирішив спуститися у погріб, хоча зазвичай він із сім’єю чекав у вітальні.

Водночас у будинку родини хлопчика було зруйновано дах, вибуховою хвилею пошкодило стіни та вибито вікна.

"Якби Роман залишився у будинку, шансів вижити практично не було б", – зазначив начальник поліції Київщини Андрій Нєбитов.

Врятувалася завдяки телефонному дзвінку

14 січня 2023 року російська армія завдала ракетного удару по багатоквартирному житловому будинку в Дніпрі, внаслідок якого було зруйновано два під'їзди і загинуло 46 людей, серед яких три дитини, і 75 поранених (з них 13 дітей).

Серед тих, кому дивом удалося врятуватись — Світлана Галич та її 86-річний батько, повідомляло "Радіо Свобода". Вони мешкали у тому злощасному під’їзді, у який влучила ракета Х-22. Під руїнами загинуло кілька її сусідів та добрих знайомих.

"Коли стався вибух, ми з батьком опинилися під завалами в різних кімнатах і вже задихалися від диму й пилу, — розповідала Світлана. – Все в один момент: вибух, і летять вікна, двері. На мене падає шифоньєр. Там горить. Кричу: "Тату, ти цілий?". Він кричить: "Викликай швидку!". Нас урятувало тільки те, що в той момент у мене в руках був телефон – я встигла зателефонувати молодшому синові: "Женю, якщо можеш, ми задихаємося, порятуй нас". Батько сидів закривавлений і закиданий дошками. Ми як у пастці опинилися".

Син примчав до будинку. Рятувальники його спочатку не пускали, кажуть: "Пройти ніяк, там зруйнований під’їзд". І все ж пропустили. Женя забігає, а там залізна перегородка завалила наші двері. А ми з батьком із цього боку намагаємося вибратися… Вже задихаємося. Але син разом з поліцейським змогли трохи привідчинити двері й ми вилізли. Син ще й кота встиг знайти.

У медичному центрі залишився живим лише Рома

14 липня 2022 року о 10:40 ракета російських терористів зруйнувала приватну клініку "Нейромед" у центрі Вінниці. З 25 людей, хто був там на той момент, вижив лише 7-річний Роман Олексів, котрий разом з мамою приїхав зі Львова до бабусі в гості.

Хлопчику знадобилось обстеження, і того дня мама привела його у клініку. На жаль, вона загинула на його очах. Рома ж отримав важкі опіки — обгоріли обличчя, спина, руки, ноги. Крім того, у нього була черепно-мозкова травма та відкритий перелом плеча, постраждали внутрішні органи.

"Такі пацієнти в Україні не виживають", казали у львівській лікарні, куди потрапив Роман після стабілізації стану у Вінниці. Сподіватися вдруге на диво, що станеться, було примарно. Але Рома вижив! Переніс у Німеччині 31 операцію.

Через декілька місяців навчився ходити, а зараз навіть знову танцює і грає на баяні. Щоб не утворювалися рубці, змушений носити компресійну маску, що покриває його ніжки, ручки й майже повністю – голову та обличчя.

Рома пройшов через багато труднощів, але попереду їх не менше — лікування триватиме ще декілька років, розповідає BBC.

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#Росія #Обстріл #Війна #Історії