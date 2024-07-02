Знову дивом вижив: відомий письменник, колишній в’язень "Ізоляції" та воїн ЗСУ отримав серйозне поранення на фронті (фото)

У тілі воїна було три осколки

Колишній в’язень донецьких бойовиків "Ізоляція", журналіст та нині військовослужбовець ЗСУ Станіслав Асєєв отримав поранення на фронті. Йому буквально дивом вдалося вціліти.

Про це воїн написав на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter). За його словами, один із осколків потрапив у шию, другий — у груди, а третій був у вусі.

"Зі мною знову сталося диво. Цей уламок потрапив мені в шию, не потрапив в артерію і застряг у м’яких тканинах. І уламок, що потрапив мені в груди, не проник у легеню. Ще один витягли з мого вуха", — написав Асєєв.

Він також зазначив, що з ним усе гаразд. Під своїм постом він поділився фотографіями, зробленими після вилучення осколків.

Варто додати, що це не перше серйозне поранення Станіслава. На початку травня він повідомив, що отримав контузію на фронті та потрапив до шпиталю. Тоді воїн написав у мережі таке:

"Я живий, хоча за всіма законами фізики та ймовірності маю померти. Позиції, на жаль, втрачені. Зараз я в лікарні з контузією".

Що відомо про Станіслава Асєєва

Це український письменник та журналіст (псевдонім – Станіслав Васін).

Народився 1 жовтня 1989 року у Донецьку.

11 травня 2017 року бойовики так званої "ДНР" звинуватили Станіслава у шпигунстві. Він утримувався у в’язниці "ДНР" до 29 грудня 2019 року. В рамках обміну 29 грудня 2019 року повернувся на волю.

У березні 2024 року Асєєв мобілізувався до лав Збройних сил України.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що навесні поточного року на фронті гуморист Віктор Рожевий отримав складне осколкове поранення в голову. Його планували вивезти за кордон на лікування.