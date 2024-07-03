Летучая мышь, которая "питается" танками: чем интересны украинские дроны "Кажан" на фронте (фото, видео)

БПЛА можно адаптировать под любой вид взрывчатки

ВСУ используют на фронте украинские тяжелые гексакоптеры "Кажан", которые помогают скидывать на противника до 20 кг. взрывчатки, тем самым эффективно уничтожая его технику и живую силу. Их применяют в Донецкой области.

Такие дроны есть на вооружении 25-й отдельной воздушно-десантной Сичеславской бригады Вооруженных сил Украины. Об этом пишет АрмияInform.

Гексакоптеры "Кажан" представляют собой дроны на шести винтах, которые сбрасывают на цели мины или боеприпасы. Они движутся со скоростью 40 км/ч на около 400 метров и несут 12–13 килограммов взрывчатки.

При этом, на короткие дистанции дроны может нести груз весом до 20 килограммов. И, что важно, крепления-сбросы этих БПЛА можно адаптировать под любой вид взрывчатки.

"Кажан" помогает украинским военным уничтожать танки, БМП, ствольную артиллерию, машины, а также личный состав российских захватчиков. Однако есть важное условие — цель должна быть неподвижна в момент удара.

Также дроны "Кажан" способны отбивать вражеские штурмы и минировать поля. Еще оснащены тепловизионной камерой, поэтому применяются ночью.

"Летучая мышь, которая питается… танками", — отмечают в издании.

Экипаж "Кажана" включает командира, пилота, штурмана и водителя. Также есть команда инженеров и саперов. Беспилотник может не только сбрасывать взрывчатку, но и доставлять бойцам продукты, медикаменты и прочие вещи.

Пилот БПЛА Денис с позывным "Атлас" поделился своими впечатлениями от использования дрона "Кажан". Он подчеркнул, что ему нравится использовать БПЛА ночью. При этом, самой "вкусной" целью военный назвал российский танк Т-72, на который удалось сбросить 1,5-килограмовую противотанковую авиационную бомбу.

В целом, дрон может нести четыре таких боеприпаса на большую дистанцию.

"Очень хорошо разбирает танки", — подчеркнул "Атлас".

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что украинские военные используют на фронте ремонтно-эвакуационные машины, в частности, БРЕМ Wisent 1 MC.