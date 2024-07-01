Немецкий "Зубр" на службе у ВСУ: как на фронте используют Wisent 1MC (фото и видео)

Длина машины более 8 метров

Украинские военные используют ремонтно-эвакуационные машины, в частности, БРЕМ Wisent 1 MC. Она не только способна собирать мины, снаряды и боеприпасы, не разорвавшиеся в ходе боевых действий, но и действует как многофункциональная платформа, на которую можно установить дополнительное оборудование, чтобы она выполняла дополнительные функции.

Как рассказывает Аrmyinform, Wisent 1 – это немецкая бронированная инженерная машина. По-нидерландски ее название означает "Зубр". Максимальный вес машины в боевом состоянии достигает 47 тонн, а длина — более 8 м.

Основная задача БРЕМ Wisent 1 MC – пробивание прохода в минном поле с обозначением его пределов. Ширина прохода, который создается для прохождения пехоты — 2,5 – 2,6 метра.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC:

Экипаж – 3 человека.

Мощность двигателя – 960 л.с.

Вооружение – дистанционно управляемая установка с 12,7-мм пулеметом.

Максимальная скорость по шоссе – 65 км/ч.

Запас хода по шоссе – 600 км.

Может тянуть 30 тонн.

Грузоподъемность главной лебедки 35 тонн, длина троса – 90 м.

Имеет достаточно хорошее бронирование от выстрелов из стрелкового оружия, мин, гранатометов

При этом с помощью Wisent 1 можно сделать быстрый ремонт прямо на поле боя, ведь экипаж действует под бронезащитой. "Зубр" справится даже с ремонтом силовых агрегатов боевого танка. Он оснащен краном, который может приподнять переднюю или заднюю часть бронетехники и дать доступ ремонтникам.

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