Пластун-RP3000 и APELLA: какие интересные средства РЭР и РЭБ имеют на вооружении ВСУ (видео)

Благодаря технологиям обнаружения, предупреждения и смены сигналов дронов, спасаются жизнь защитников

На выставке вооружения Eurosatory 2024 Украина показала не только новейший дрон Булава, но и другие разработки. На стенде Инфозащиты демонстрировали средства радиоэлектронной разведки и радиоэлектронной борьбы.

Об этом сообщает компания-производитель. Среди разработок привлекают малогабаритный тактический пеленгатор Пластун-RP3000 и автоматизированный пост радиоразведки APELLA.

PLASTUN-RP3000

PLASTUN-RP3000 помогает создавать мат радиоэлектронной обстановки, он определяет нахождение и показывает координаты источников радиоизлучения в режиме реального времени. Может запеленговать сигналы с псевдослучайным переустройством рабочей частоты, короткополосные, слабые. Система работает от аккумуляторов до 8 часов, что дает необходимую мобильность группам разведки. "Пластун" разделяется на два рюкзака — общий вес до 39 кг и его можно переносить быстро и скрыто. С 2016 года поставляется в ВСУ,

APELLA

Многофункциональный автоматизированный пост радиоразведки APELLA как часть мобильного комплекса радиоразведки ХОРТИЦА-М поставляется в ВСУ с 2018 года. Среди его возможностей – перехват и демодуляция каналов управления и передачи данных дронов. Может искать, выявлять, рекомбинировать, демодулировать до 8 сетей с псевдослучайным переустройством рабочей частоты. Может декодировать более 50 типов сигналов.

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