Украина показала новый дрон-камикадзе "Булава": что известно о его характеристиках (фото)

Украине есть что продемонстрировать миру — война беспилотников достигает своего размаха

На выставке вооружения Eurosatory 2024 Украина демонстрирует современные оборонные технологии. Среди них – украинский беспилотник-камикадзе под экспортным названием Mace. Украинское название — "Булава".

Его часто называют аналогом российского дрона "Ланцет", отмечает издание "Дифэнс Экспресс". Это связано как с задачами, которые должен выполнять этот беспилотник, так и с аэродинамическим решением с Х-образным оперением.

Дрон "Булова"/ Mace

Обнародованные характеристики "Булавы" включают:

Общий взлетный вес — 11 кг,

Боевая часть комбинированная — 3,6 кг (кумулятивная, пробивная и термобарическая части),

Электрический двигатель

Крейсерская скорость – 100 км/ч,

Продолжительность пребывания в воздухе — более 50 минут,

Размах крыльев – примерно 1,6 метра,

Общая длина – примерно 1,5 метра,

Дальность удара более чем на 60 км благодаря технологии ретрансляции.

Среди особенностей беспилотника, кроме высокой стойкости к средствам радиоэлектронной борьбы, есть возможность использования машинного зрения с автоматическим обнаружением и автоматическим сопровождением целей в любое время суток. Дрон имеет зашифрованный канал передачи данных и отслеживает замену сигнала (спуфинг). Для запуска "Булавы" используется катапульта. Цель может как выбираться оператором, так и определяться координатами.

Ранее "Телеграф" рассказывал об украинском детекторе "Цукорок". Он и его более мощный аналог "Ванильный цукорок" определяют российские дроны, а по размеру могут влезть в карман.