Україна показала новий дрон-камікадзе "Булава": що відомо про його характеристики (фото)

Україні є що продемонструвати світові — війна безпілотників сягає свого розмаху

На виставці озброєння Eurosatory 2024 Україна демонструє сучасні оборонні технології. Серед них — український безпілотник-камікадзе під експортною назвою Mace. Українська назва — "Булава".

Його часто називають аналогом російського дрона "Ланцет", зазначає видання "Діфенс Експрес". Це пов'язано як із завданнями, які повинен виконувати цей безпілотник, так і з аеродинамічним рішенням з Х-подібним оперенням.

Дрон "Булава"/ Mace

Оприлюднені характеристики "Булави" включають:

Загальна злітна вага — 11 кг,

Бойова частина комбінована — 3,6 кг (кумулятивна, пробивна і термобарична частини),

Електричний двигун,

Крейсерська швидкість — 100 км/год,

Тривалість перебування в повітрі — понад 50 хвилин,

Розмах крил — приблизно 1,6 метра,

Загальна довжина — приблизно 1,5 метра,

Дальність удару на понад 60 км завдяки технології ретрансляції.

Серед особливостей безпілотника, крім високої стійкості до засобів радіоелектронної боротьби, є можливість використання машинного зору з автоматичним виявленням і автоматичним супроводом цілей в будь-яку пору доби. Дрон має зашифрований канал передачі даних та відстежує підміну сигналу (спуфінг). Для запуску "Булави" використовується катапульта. Ціль може як обиратися оператором, так і визначатися координатами.

Раніше "Телеграф" розповідав про український детектор "Цукорок". Він та його потужніший аналог "Ванільний цукорок" визначають російські дрони, а по розміру можуть влізти в кишеню.