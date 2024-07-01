Німецький "Зубр" на службі ЗСУ: як на фронті використовують Wisent 1MC (фото та відео)

Довжина машини понад 8 метрів

Українські військові використовують ремонтно-евакуаційні машини, зокрема БРЕМ Wisent 1 MC. Вона не тільки здатна збирати міни, снаряди та боєприпаси, що не розірвалися в ході бойових дій, а й діє як багатофункціональна платформа, на яку можна встановити додаткове обладнання, щоб виконувати додаткові функції.

Як розповідає ArmInform, Wisent 1 — це німецька броньована інженерна машина. Нідерландською її назва означає "Зубр". Максимальна вага машини у бойовому стані досягає 47 тонн, а довжина – понад 8 м.

Основне завдання БРЕМ Wisent 1 MC – пробивання проходу у мінному полі з позначенням його меж. Ширина проходу, що створюється для проходження піхоти – 2,5 – 2,6 метра.

Характеристики БРЕМ Wisent 1 MC:

Екіпаж – 3 особи.

Потужність двигуна – 960 л.

Озброєння – дистанційно керована установка із 12,7-мм кулеметом.

Максимальна швидкість по шосе – 65 км/год.

Запас ходу по шосе – 600 км.

Може тягти 30 тонн.

Вантажопідйомність головної лебідки – 35 тонн, довжина троса – 90 м.

Має досить хороше бронювання від пострілів зі стрілецької зброї, мін, гранатометів

При цьому за допомогою Wisent 1 можна зробити швидкий ремонт прямо на полі бою, адже екіпаж діє під бронезахистом. "Зубр" впорається навіть із ремонтом силових агрегатів бойового танка. Він оснащений краном, який може підняти передню або задню частину бронетехніки та надати доступ ремонтникам.

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