Кажан, який "харчується" танками: чим цікаві українські дрони "Кажан" на фронті (фото, відео)

БПЛА можна адаптувати під будь-який вид вибухівки

ЗСУ використовують на фронті українські важкі гексакоптери "Кажан", які допомагають скидати на супротивника до 20 кг. вибухівки, тим самим ефективно знищуючи його техніку та живу силу. Їх застосовують у Донецькій області.

Такі дрони є на озброєнні 25-ї окремої повітрянодесантної Січеславської бригади Збройних сил України. Про це пише АрміяІнформ.

Гексакоптери "Кажан" є дронами на шести гвинтах, які скидають на цілі міни або боєприпаси. Вони рухаються зі швидкістю 40 км/год близько 400 метрів і несуть 12–13 кілограмів вибухівки.

При цьому на короткі дистанції дрони може нести вантаж вагою до 20 кілограмів. І, що важливо, кріплення-скидання цих БПЛА можна адаптувати під будь-який вид вибухівки.

"Кажан" допомагає українським військовим знищувати танки, БМП, ствольну артилерію, машини, а також особовий склад російських загарбників. Однак є важлива умова – ціль має бути нерухомою в момент удару.

Також дрони "Кажан" здатні відбивати ворожі штурми та мінувати поля. Ще оснащені тепловізійною камерою, тому використовуються вночі.

"Кажан, який харчується... танками", — зазначають у виданні.

Екіпаж "Кажана" включає командира, пілота, штурмана та водія. Також є команда інженерів та саперів. Безпілотник може не лише скидати вибухівку, а й доставляти бійцям продукти, медикаменти та інші речі.

Пілот БПЛА Денис із позивним "Атлас" поділився своїми враженнями від використання дрону "Кажан". Він наголосив, що йому подобається використовувати БПЛА вночі. При цьому найсмачнішою ціллю військовий назвав російський танк Т-72, на який вдалося скинути 1,5-кілограмову протитанкову авіаційну бомбу.

Загалом дрон може нести чотири таких боєприпаси на велику дистанцію.

"Дуже добре розбирає танки", — наголосив "Атлас".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що українські військові та використовують на фронті ремонтно-евакуаційні машини, зокрема, БРЕМ Wisent 1 MC.