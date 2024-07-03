Армія РФ просунулась у Вартовому Яру? Аналітики показали карту, у ГУР відповіли

Вороги тисне на Донецькому напрямку

З’явилася інформація про те, що армія Росії у Часовому Яру повністю стерла мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий"). Офіційного підтвердження від Генштабу цьому немає, але у мережі публікують кадри знищеної частини міста.

Зокрема знімок опублікували аналітики порталу DeepState. А командир тактичної групи "Реванш" ГУР МОУ Богдан Ходаковський розповів, що відбувається у Часовому Яру.

За інформацією аналітиків, подальше утримання руїн лише збільшить втрати бійців ЗСУ та ускладнить логістику. Тому вихід із мікрорайону "Канал" — це логічне, хоч і важке рішення.

"Канал" вигідно було тримати, коли ворог був на підступах", — кажуть у DeepState.

На кадрах, які показали аналітики, видно, що споруд у районі справді більше немає. Вони повністю розбиті, а на їхніх місцях залишилися лише контури, які нагадують про те, як виглядав мікрорайон до повномасштабної війни.

Командир тактичної групи "Реванш" ГУР МОУ Богдан Ходаковський також повідомив, що "Канал" повністю окуповано росіянами. Зросла загроза втрати Часового Яру та негативних наслідків на цьому напрямі.

"Ворог повністю окупував район "Канал" міста Часів Яр. Ціною величезних втрат і фактичного знищення всіх багатоповерхівок росіяни досягли успіху. І, попри незрівнянні втрати, втрата Часового Яру стала ближчою. У перспективі це має серйозні наслідки для зміни оперативної карти Донбасу", — сказав військовий.

На даний момент ця інформація вимагає офіційного підтвердження, оскільки в Генштабі ЗСУ не робили жодних заяв із цього приводу.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що ЗСУ витіснили росіян з мікрорайону "Канал" у місті Часів Яр. Про це розповів 27 червня речник оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Назар Волошин. Але він наголосив, що ворог продовжуює штурмувати місто.