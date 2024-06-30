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Стопами "вагнерівців"? ЗСУ відбили штурм російських зечок, що відомо

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Ангеліна Тараненко Ангеліна Тараненко
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Стопами "вагнерівців"? ЗСУ відбили штурм російських зечок, що відомо Новина оновлена 30 червня 2024, 13:56

Випадок викликає серйозне занепокоєння

Позиції бійців ЗСУ на Покровському напрямку, поблизу села Яснобродівки, минулої доби штурмувало відділення засуджених жінок, яких мобілізували з російських колоній на війну в Україні. Штурм був успішно відбитий.

Про нову тенденцію ворога повідомили українські військові. Зокрема, допис про це опублікував військовий на позивний Осман у своєму акаунті "Говорять снайпер", що у Telegram.

"В напрямку Яснобродівки наші позиції штурмувало відділення зеків-жінок. Були знищені", — повідомив боєць.

За попередньою інформацією, це перше використання Росією жінок-ув'язнених у бойових діях, хоча новини про таку можливість ходили вже давно. Ще у лютому ми писали про те, що росіяни активно вербують зечок.

Атака була успішно відбита силами ЗСУ, нападниці знищені. Проте цей випадок викликає серйозне занепокоєння щодо нових методів ведення війни з боку російських окупантів.

Військові попереджають про можливу загрозу не лише на фронті, але й в умовно тилових районах. Існує ймовірність того, що такі жінки-диверсантки можуть проникати в українські міста та села, маскуючись під біженок або місцевих жительок.

"Прошу бути обережними, якщо вони вже на фронті, то майже 100% можуть бути і в тилу… коситимуть під зачухану фронтову жЫнку, яка зайде вночі у двір і відправить вас у вічний сон", — пише Осман.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що західні ЗМІ дізналися реальні втрати російських зеків на фронті. Їх використовують переважно як гарматне м’ясо.

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