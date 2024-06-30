Стопами "вагнеровцев"? ВСУ отразили штурм российских зэчек, что известно

Случай вызывает серьезную обеспокоенность

Позиции бойцов ВСУ на Покровском направлении, вблизи села Яснобродовки, за прошедшие сутки штурмовало отделение осужденных женщин, мобилизованных из российских колоний на войну в Украине. Штурм был успешно отражен.

О новой тенденции противника сообщили украинские военные. В частности, сообщение об этом опубликовал военный на позывной Осман в своем аккаунте "Говорят снайпер" в Telegram.

"В направлении Яснобродовки наши позиции штурмовало отделение зэков-женщин. Были уничтожены", — сообщил боец.

По предварительной информации это первое использование Россией женщин-заключенных в боевых действиях, хотя новости о такой возможности ходили уже давно. Еще в феврале мы писали о том, что россияне активно вербуют зэчок.

Атака была успешно отбита силами ВСУ, нападавшие уничтожены. Однако этот случай вызывает серьезную обеспокоенность по поводу новых методов ведения войны со стороны российских оккупантов.

Военные предупреждают о возможной угрозе не только на фронте, но и в условно тыловых районах. Есть вероятность того, что такие женщины-диверсантки могут проникать в украинские города и села, маскируясь под беженок или местных жительниц.

"Прошу быть осторожными, если они уже на фронте, то почти 100% могут быть и в тылу… будут косить под зачуханную фронтовую жЫнку, которая войдет ночью во двор и отправит вас в вечный сон", — пишет Осман.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что западные СМИ узнали реальные потери российских зеков на фронте. Их используют преимущественно как пушечное мясо.