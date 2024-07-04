Два ключових моменти: Кулеба розповів, що дозволить Україні переламати ситуацію на фронті

Ці рішення необхідно ухвалювати

Знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі, а також збільшення постачання боєприпасів. Саме ці два ключових рішення здатні у перспективі переламати поточну ситуацію на фронті на користь Збройних Сил України. Нагадаємо, нині Україні заборонено атакувати російські об'єкти на відстані понад 100 кілометрів, та ключові російські аеродроми.

Щодо ключових рішень, то про них заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у коментарі виданню LRT. При цьому він підкреслив, що навіть маючи відповідні дозволи, змінити ситуацію буде складно.

"Переламати ситуацію можна, але дуже складно. У ній багато складових і багато рішень, які необхідно прийняти. Деякі з них залежать від нас, і ми ухвалюємо ці рішення. Деякі рішення залежать від наших партнерів, і вони теж, як правило, розуміють, що ці рішення необхідно ухвалювати", — мовив Кулеба.

На думку очільника МЗС, одне з двох ключових рішень, що дозволить переламати хід війни — знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі.

"Якби мені довелося назвати два ключові рішення, які необхідно ухвалити, щоб переломити тенденцію, я б згадав знищення російських бомбардувальників на аеродромах і в повітрі", — заявив міністр.

Друге рішення — збільшення постачання боєприпасів.

"Якщо ми захистимо наші сили від керованих Росією бомб, якщо в нас буде достатньо артилерії та боєприпасів для знищення рухомих російських колон і підрозділів, що рухаються, це буде величезною інвестицією у зміну тенденцій на полі бою", — наголосив він.

За словами Кулеби, головна причина успіху росіян — незліченна кількість КАБів та ФАБів, що скидаються на позиції ЗСУ.

"Вони знищують і вбивають у величезних масштабах, а іноді просто згладжують позиції, не залишаючи нічого для оборони. Тому, щойно нам вдасться усунути загрозу авіабомб, наші наземні позиції зміцняться, і Росії буде дуже важко просуватися вперед", — підкреслив Кулеба.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що російські окупанти продовжують вести наступ на кількох напрямках, а основну увагу приділяють Покровському. При цьому ситуація на фронті різко загострилася також на Торецькому та Сіверському напрямках. Зростає також напруга на кордоні з Білоруссю, яка в останні дні привела до бойової готовності війська, ППО та ракетні сили.