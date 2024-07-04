Два ключевых момента: Кулеба рассказал, что позволит Украине переломить ситуацию на фронте

Эти решения необходимо принимать

Уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе, а также увеличение поставок боеприпасов. Именно эти два ключевых решения способны в перспективе переломить текущую ситуацию на фронте в пользу Вооруженных сил Украины. Напомним, сейчас Украине запрещено атаковать российские объекты на расстоянии более 100 километров и ключевые российские аэродромы.

Относительно ключевых решений, то о них заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в комментарии изданию LRT. При этом он подчеркнул, что даже имея соответствующие разрешения изменить ситуацию будет сложно.

"Переломать ситуацию можно, но очень сложно. В ней много составляющих и много решений, которые необходимо принять. Некоторые из них зависят от нас, и мы принимаем эти решения. Некоторые решения зависят от наших партнеров, и они тоже, как правило, понимают, что эти решения необходимо принимать", — сказал Кулеба.

По мнению главы МИД, одно из двух ключевых решений, которое позволит переломить ход войны, — уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе.

"Если бы мне пришлось назвать два ключевых решения, которые необходимо принять, чтобы переломить тенденцию, я бы упомянул уничтожение российских бомбардировщиков на аэродромах и в воздухе", — заявил министр.

Второе решение – увеличение поставок боеприпасов.

"Если мы защитим наши силы от управляемых Россией бомб, если у нас будет достаточно артиллерии и боеприпасов для уничтожения движущихся российских колонн и движущихся подразделений, это будет огромной инвестицией в изменение тенденций на поле боя", — подчеркнул он.

По словам Кулебы, главная причина успеха россиян — бесчисленное количество КАБов и ФАБов, которые сбрасываются на позиции ВСУ.

"Они уничтожают и убивают в огромных масштабах, а иногда просто сглаживают позиции, не оставляя ничего для обороны. Поэтому, как только нам удастся устранить угрозу авиабомб, наши наземные позиции укрепятся, и России будет очень трудно продвигаться вперед", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что российские оккупанты продолжают вести наступление на нескольких направлениях, а основное внимание уделяют Покровскому. При этом ситуация на фронте резко обострилась также на Торецком и Северском направлениях. Растет также напряжение на границе с Беларусью, которая в последние дни привела к боевой готовности войска, ПВО и ракетные силы.