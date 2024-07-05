Окупанти всю ніч атакували Україну "шахедами": де лунали вибухи, оновлено (фото)

Тривога тривала майже всю ніч

У ніч проти п’ятниці, 5 липня, Росія атакувала Україну "шахедами". ППО працювала, у тому числі й у Києві.

Повітряну тривогу у Києві було оголошено після першої години ночі. Близько двох годин начальник КМВА Сергій Попко повідомив про роботу ППО в області та на підступах до Києва.

UPD Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, сили ППО України минулої ночі збили 32 ворожих "шахеди". Росіяни запускали їх з району Курська та Приморсько-Ахтарська.

"Відбивали удар винищувальна авіація, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, мобільні вогневі групи Сил оборони України, підрозділи радіоелектронної боротьби. Упродовж ночі захисниками неба збито усі 32 "шахеди" у Миколаївській, Одеській, Херсонській, Дніпропетровській, Київській, Чернігівській та Черкаській областях", — йдеться у повідомленні.

Зокрема ворог атакував дронами Макарівську громаду Київщини. Працювала ППО, проте є пошкодження будинків.

"За наслідками нічної атаки, в одному з населених пунктів громади уламками БПЛА було пошкоджено 6 приватних будинків та 1 автомобіль. В будинках вибито вікна, пошкоджено двері, дахи. Загиблих і постраждалих немає", — написав у Telegram голова громади Вадим Токар.

За інформацією голови голови ДОР Миколи Лукашука, над територією області минулої ночі було збито 3 ворожих БПЛА. Ввечері 4 та зранку 5 липня ворог атакував дронами-камікадзе Нікополь.

"Окупанти запустили по місту близько півтора десятка безпілотників. Пошкоджений приватний будинок, інфраструктурний обʼєкт та мікроавтобус", — написав він у Telegram.

Атака ворожих дронів почалася відразу після опівночі. Загроза була для Донеччини, Чернігівщини, Сумщини, Полтавщини, Черкаської, Київської, Вінницької, Житомирської, Дніпропетровської, Кіровоградської, Миколаївської, Херсонської, Одеської областей. Відбій тривоги дали лише о 5:15.

Відомо про роботу ППО на Одещині. Спікер Одеської обласної військової адміністрації (ОВА) Сергій Братчук о 2:04 повідомив, що в області ведеться бойова робота з "шахедів". Місцеві пабліки повідомляли про вибухи, які було чути в області, зокрема в районі Чорноморська.

Також у мережі з'являлися дані про вибухи у Херсоні, на Сумщині та Житомирщині. Чекаємо подробиць від місцевої влади чи Повітряних Сил.

Як повідомляв "Телеграф", близько 16:40 у четвер, 4 липня, росіяни вдарили по Одесі ракетами. Загинув мирний житель, ще 7 поранено. За словами голови Одеської ОВ Олега Кіпера, в ході атаки отримали пошкодження портові споруди та адміністративно-побутові приміщення. Попередньо удар окупанти завдали балістикою.