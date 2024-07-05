Оккупанты всю ночь атаковали Украину "шахедами": где звучали взрывы, обновлено (фото)

Тревога длилась практически всю ночь

В ночь на пятницу, 5 июля, Россия атаковала Украину "шахедами". ПВО работала, в том числе и в Киеве.

Воздушная тревога в Киеве была объявлена после часа ночи. Около двух часов начальник КГВА Сергей Попко сообщил о работе ПВО в области и на подступах к Киеву.

UPD Как сообщил командующий Воздушных Сил Николай Олещук, силы ПВО Украины минувшей ночью сбили 32 вражеских "шахеда". Россияне запускали их из района Курска и Приморско-Ахтарска.

"Отражали удар истребительная авиация, зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил, мобильные огневые группы Сил обороны Украины, подразделения радиоэлектронной борьбы. За ночь защитниками неба сбиты все 32 "шахеда" в Николаевской, Одесской, Херсонской, Днепропетровской, Киевской, Черниговской и Черкасской областях", — говорится в сообщении.

В частности, враг атаковал дронами Макаровскую общину Киевщины. Работала ПВО, однако есть повреждения домов.

"По результатам ночной атаки, в одном из населенных пунктов общины обломками БПЛА было повреждено 6 частных домов и 1 автомобиль. В домах выбиты окна, повреждены двери, крыши. Погибших и пострадавших нет", — написал в Telegram глава общины Вадим Токарь.

По информации главы ДОС Николая Лукашука, над территорией области минувшей ночью были сбиты 3 вражеских БПЛА. Вечером 4 и с утра 5 линя враг атаковал дронами-камикадзе Никополь.

"Оккупанты запустили по городу около полутора десятков беспилотников. Поврежден частный дом, инфраструктурный объект и микроавтобус", — написал он в Telegram.

Атака вражеских дронов началась сразу после полуночи. Угроза была для Донетчины, Черниговщины, Сумщины, Полтавщины, Черкасской, Киевской, Винницкой, Житомирской, Днепропетровской, Кировоградской, Николаевской, Херсонской, Одесской областей. Отбой тревоги дали только в 5:15.

Известно о работе ПВО на Одесчине. Спикер Одесской областной военной администрации (ОВА) Сергей Братчук в 2:04 сообщил, что в области ведется боевая работа по "шахедам". Местные паблики сообщали о взрывах, которые были слышны в области, в том числе в районе Черноморска.

Также в сети появлялись данные о взрывах в Херсоне, Сумской и Житомирской областях. Ждем подробностей от местных властей или Воздушных Сил.

Как сообщал "Телеграф", около 16:40 в четверг, 4 июля, россияне ударили по Одессе ракетами. Погиб мирный житель, еще 7 были ранены. По словам председателя Одесской ОВА Олега Кипера, в ходе атаки получили повреждения портовые сооружения и административно-бытовые помещения. Предварительно, удар оккупанты нанесли баллистикой.