В небе висит беспилотник: в Одессе прогремел мощный взрыв, что известно

ВСУ предупреждали об угрозе баллистики

В Одессе во время воздушной тревоги прогремел мощный взрыв. Его можно было услышать из разных районов областного центра.

Об этом сообщает корреспондент "Телеграфа". По его данным, звук взрыва раздался примерно в 16:40.

Отметим, что за несколько минут до этого в области была объявлена воздушная тревога. В ВСУ предупреждали об угрозе баллистики с юга. Еще через несколько секунд появилось сообщение о скоростной цели в направлении Одесской области.

Также за этим последовало уточнение — "Черноморск – срочно в укрытие".

По данным мониторинговых пабликов, якобы именно в этом городе и прогремел взрыв. Там добавили, что очередную российскую атаки корректировал беспилотник, который висит над областью до сих пор (по состоянию на 16:45).

Напомним, ранее мы писали о том, что среду, 3 июля, в Харькове в 16:02 прогремели мощные взрывы. Зафиксировано по меньшей мере три удара КАБами в Киевском районе областного центра.