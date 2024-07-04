У небі висить безпілотник: в Одесі пролунав потужний вибух, що відомо

ЗСУ попереджали про загрозу балістики

В Одесі під час повітряної тривоги пролунав потужний вибух. Його можна було почути із різних районів обласного центру.

Про це повідомляє кореспондент "Телеграфу". За його даними, звук вибуху пролунав приблизно о 16:40.

Зазначимо, що за кілька хвилин до цього в області було оголошено повітряну тривогу. У ЗСУ попереджали про загрозу балістики з півдня. Ще за кілька секунд з’явилося повідомлення про швидкісну мету у напрямі Одеської області.

Також за цим послідувало уточнення — "Чорноморськ — терміново в укриття".

За даними моніторингових пабліків, нібито саме у цьому місті і пролунав вибух. Там додали, що чергову російську атаку коригував безпілотник, який висить над областю досі (станом на 16:45).

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що середу, 3 липня, у Харкові о 16:02 пролунали потужні вибухи. Зафіксовано щонайменше три удари КАБами у Київському районі обласного центру.