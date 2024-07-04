По Україні запустили десятки дронів: де гриміли вибухи і скільки БПЛА збили

Завдяки блискучій роботі ППО, ворогові не вдалося здійснити задумане

У ніч на 4 липня російські окупанти вкотре спробували атакувати столицю, а також низку областей. На щастя, ворожі дрони вдалося знищити.

Про це повідомив начальник Київської обласної військової адміністрації Сергій Попко. За його словами, цього разу ворог використав виключно безпілотні літальні апарати.

"Противник запустив свої дрони з території Курської області Росії, а до Києва безпілотники наближалися хвилями і за різними напрямками. Але завдяки результативній роботі протиповітряної оборони жоден дрон до Києва не долетів", — сказав Попко.

Він також додав, що у Києві, за попередньою інформацією, обійшлося без жертв та руйнувань внаслідок атаки.

Зазначимо, що цієї ночі вибухи пролунали в наступних областях:

Чернігівській;

Київській;

Сумський;

Житомирській;

Полтавській;

Дніпропетровській.

Також вибухи було чутно у столиці, коли спрацювало ППО.

Командувач ЗС ЗСУ Микола Олещук у своєму Telegram-каналі повідомив, що вночі противник атакував 22 ударними БпЛА типу "Shahed-131/136" з Курської області Росії.

"В результаті бойової роботи зенітними ракетними підрозділами, розрахунками мобільних вогневих груп Сил оборони та засобами РЕБ Повітряних Сил ЗС України збито 21 "шахед" у межах Київської, Чернігівської, Житомирської, Сумської, Дніпропетровської та Полтавської областей", — наголосив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ввечері 3 липня у Харкові пролунали вибухи. Відомо, що внаслідок атаки є постраждалі. Один з них — немовля, а також дві дитини 8 років.