По Украине запустили десятки дронов: где гремели взрывы и сколько БПЛА сбили

Благодаря блестящей работе ПВО, врагу не удалось совершить задуманное

В ночь на 4 июля российские оккупанты в очередной раз попытались атаковать столицу, а также ряд областей. К счастью, вражеские дроны удалось уничтожить.

Об этом сообщил начальник Киевской областной военной администрации Сергей Попко. По его словам, на сей раз враг использовал исключительно беспилотные летательные аппараты.

"Противник запустил свои дроны с территории курской области России, а к Киеву беспилотники приближались волнами и по разным направлениям. Но благодаря результативной работе противовоздушной обороны ни один дрон до Киева не долетел", — сказал Попко.

Он также добавил, что в Киеве, согласно предварительной информации, обошлось без жертв и разрушений в результате атаки.

Отметим, что этой ночью взрывы прогремели в следующий областях:

Черниговской;

Киевской;

Сумской;

Житомирской;

Полтавской;

Днепропетровской.

Также взрывы были слышны в столице, когда сработало ПВО.

Командующий ВС ВСУ Николай Олещук в своем Telegram-канале сообщил, что ночью противник атаковал 22 ударными БпЛА типа "Shahed-131/136" из Курской области России.

"В результате боевой работы зенитными ракетными подразделениями, расчетами мобильных огневых групп Сил обороны и средствами РЭБ Воздушных Сил ВС Украины сбит 21 "шахед" в пределах Киевской, Черниговской, Житомирской, Сумской, Днепропетровской и Полтавской областей", — подчеркнул он.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что вечером 3 июля в Харькове прогремели взрывы. Известно, что в результате атаки есть пострадавшие. Один из них — младенец, а также два ребенка 8 лет.