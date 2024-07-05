Война — день 863: ВСУ отступили в Часовом Яру, а на фронте им не хватает оружия

Оперативно о главном за сутки

Пока российский диктатор Владимир Путин продолжает тщетные усилия продвинуть собственные условия мира между Украиной и Россией, беспилотники ГУР наносят удары по военным заводам РФ. По словам главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, удары по российской авиации и увеличение поставок оружия Украине – то, что переломит ситуацию на фронте. Сейчас, как сказал президент Владимир Зеленский, ситуация на фронте "проблемная", но не "патовая". Дело в том, что военная помощь задерживается, а 14 бригад остаются неукомплектованными оружием. Россиянам удается протискиваться на фронте, в частности во Часовом Яру.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных новостях Украины и мира за 5 июля. Более оперативную информацию вы можете получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 по всей Украине объявлена воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К и группы Ту-22м3. В то же время фиксируется движение группы БПЛА (по данным мониторов, около 20 штук) в нескольких направлениях:

через Сумщину следует в сторону Черниговской области;

через Полтавщину — курсом на Черкасщину/Киевщину;

через Черниговскую область летит в западном направлении;

с юга через Херсонщину курсом на Днепропетровскую область.

С ситуацией в Украине за 2 июля вы можете ознакомиться в этом материале: Война — день 860: Россия усиливает давление на украинские позиции, но бьет рекорд потерь

О новостях и событиях 3 июля мы рассказывали здесь:Война — день 861: оккупанты давят на Донбассе, а на границе с Беларусью растет напряжение

О том, что происходило, 4 июля читайте по ссылке: Война — день 862: россияне атаковали города Украины и успешно давят в Часовом Яру