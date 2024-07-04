Украинские военные отошли из микрорайона "Канал" в Часовом Яру: в ВСУ назвали причину (карта)

Враг не прекращает своих активных боевых действий

Силы обороны Украины отошли из микрорайона "Канал" в городе Часов Яр Донецкой области. Украинские военные заняли более выгодные позиции.

Об этом в эфир телемарафона заявил спикер ОСУВ "Хортица" Назар Волошин. По его словам, российские оккупанты продолжают атаковать на этом направлении.

"Микрорайон "Канал", в который враг зашел, удерживать было не целесообразно. Ведь это угрожало жизни и здоровью военнослужащих. Позиции наших защитников были разрушены. Было принято решение командованием отойти на более защищенные, более подготовленные позиции", — подчеркнул спикер.

В то же время Волошин отметил, что у врага есть определенные дедлайны, которые он не может выполнить уже несколько месяцев. По его словам, россияне пытаются захватить Часов Яр и повесить там "свое трехцветное тряпье".

Микрорайона "Канал" в городе Часов Яр

Напомним, в начале июля появилась информация о том, что россияне во Часовом Яру полностью разрушили микрорайон "Канал". Аналитики портала DeepState опубликовали соответствующий снимок.

Ранее "Телеграф" писал, как выглядит сейчас Часов Яр с высоты птичьего полета. На обнародованных кадрах можно увидеть, что в городе не осталось ни одного уцелевшего здания.