"Выполнили "норму" на день вперед": в "Азове" показали видео уничтожения россиян на востоке

Бои в этом районе длятся с начала года

Украинские военные продолжают методично уничтожать технику и живую силу россиян в районе Тернов. Оккупанты же продолжают отправлять в этот район все новые силы, хотя это и оборачивается для них тяжелыми потерями.

Один из таких эпизодов показали бойцы 12-й бригады специального назначения "Азов" в своем telegram-канале. Отмечается, что этот штурм россиян удалось отбить с помощью дронов и артиллерии до того, как захватчики добрались до линии обороны ВСУ.

Отмечается, что россияне ежедневно посылают туда новые волны пехоты и техники, а когда дневные штурмы начали проваливаться, то они начинали действовать ночью.

"Утром мы подсчитывали уничтоженные цели. Наши средства поражения выполняли "норму" на целый день вперед", — говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в этом районе россияне пытаются наступать с начала 2024 года.

Осторожно, на видео присутствует нецензурная лексика.

Как сообщалось ранее, за предыдущие сутки вражеские силы могли продвинуться в районе нескольких населённых пунктов Донецкой области. Захватчики имеют успехи в районе населенных пунктов Прогресс, Владимировка, Карловка, Красногоровка, Нью-Йорк, Часов Яр и Макеевка.