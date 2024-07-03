"Враг знает о всех наших военных объектах": командир ВСУ раскрыл неприятные факты об обстрелах Миргорода

Украина предпринимает меры по защите ародромов

В российских ударах по аэродрому в Миргороде нет ничего странного. Это связано с тем, что страна-агрессор отлично знает, где находятся украинские военные объекты.

Об этом рассказал командир батальона "Ахиллес" 92-й ОШБР Юрий Федоренко в эфире канала "Киев 24". По его словам, здесь важно учитывать два нюанса.

Первый из них сводится к тому, что большая часть военной инфраструктуры Украине досталась по наследству от СССР, то есть у россиян есть все ее карты.

Второй нюанс заключается в том, что противник развивается точно так же быстро, как и украинская армия. Это значит, что у оккупантов появляются все новые возможности проводить разведку на украинской территории вдали от линии фронта.

"Также важно понять, что Россия это космическое государство и спутниковые снимки они так или иначе имеют возможность сделать", — отметил Федоренко.

Он выразил надежду, что после этих инцидентов будут приняты меры относительно усиления маскировки объектов и их защиты от разведывательных дронов. При этом военнослужащий указал, что Украина уже хорошо умеет сбивать российские дроны, но нуждается в средствах обнаружения и ПВО.

Как сообщалось ранее, представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат ранее прокомментировал атаку на Миргород. По его словам, потери техники там есть, но все не так страшно, как сообщают россияне.