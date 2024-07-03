"Ворог знає про всі наші військові об’єкти": командир ЗСУ розкрив неприємні факти про обстріли Миргорода

Україна вживає заходів щодо захисту ародромів

У російських ударах по летовищу в Миргороді немає нічого дивного. Це пов’язано з тим, що країна-агресор чудово знає, де знаходяться українські військові об’єкти.

Про це розповів командир батальйону "Ахіллес" 92-ї ОШБР Юрій Федоренко в ефірі каналу "Київ 24". За його словами, тут важливо враховувати два нюанси.

Перший з них зводиться до того, що більша частина військової інфраструктури Україні дісталася у спадок від СРСР, тобто росіяни мають всі її карти.

Другий нюанс полягає в тому, що противник розвивається так само швидко, як і українська армія. Це означає, що в окупантів з’являються нові можливості проводити розвідку на українській території далеко від лінії фронту.

"Також важливо зрозуміти, що Росія — це космічна держава і супутникові знімки вони так чи інакше мають можливість зробити", — зазначив Федоренко.

Він висловив сподівання, що після цих інцидентів буде вжито заходів щодо посилення маскування об’єктів та їх захисту від розвідувальних дронів. При цьому військовослужбовець зазначив, що Україна вже добре вміє збивати російські дрони, але потребує засобів виявлення та ППО.

Як повідомлялося раніше, представник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат раніше прокоментував атаку на Миргород. За його словами, втрати техніки там є, але все не таке страшно, як повідомляють росіяни.