"Сбили зданием завода": в Тамбовской области с утра было громко, что известно (видео)

Власти отчитались о сбитии всех беспилотников

В России неизвестный беспилотник поразил, по предварительной информации, Тамбовский пороховый завод, расположенный в Котовске, Тамбовской области. Событие произошло утром 4 июля, однако видео прилета начали распространяться в сети вечером.

Об ударе БПЛА сообщили, в частности, в российском издании "NEXTA Live". Сообщение сделали в своем Telegram.

Отдельно отметили, что власти отчитались о сбитии всех беспилотников, однако на видео четко виден прилет одного из них.

"Очевидно, один из дронов как раз и "сбили" зданием завода, сообщают жители города Котовск", — пишет российский паблик.

К слову, подобные "сбития" для оккупантов давно стали традиционным явлением, поэтому удивляться здесь нечему. Что касается Тамбовского завода, то он расположен примерно в 400 км от границ Украины.

"Если были сбиты два дрона, то почему тогда все же случился прилет? На сбитый дрон точно не похоже. Власть снова лжет", — возмущаются местные жители в сети.

Украинский паблик "Кіберборошно" определил приблизительные координаты попадания БПЛА — 52.594376, 41.518463. Кроме того, опубликовали и карту.

Тамбовский пороховой завод – один из крупнейших в России производителей разного пороха для стрелкового оружия и артиллерийских боеприпасов. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину предприятие увеличило производство на 34%. С января 2023 г. завод входит в состав государственной корпорации "Ростех".

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал о том, что беспилотник разбомбил нефтебазу под Тамбовом. Власти заявили о "небольшом возгорании", однако пожар тушили охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов.