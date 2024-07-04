Не за военные преступления: в России задержали командира бригады, устроившей резню в Буче

Детали дела не разглашаются

Командир 83-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады полковник Артем Городилов, командовавший оккупантами во время резни в Буче, задержан в России. Ему грозит до десяти лет лишения свободы.

Об этом пишут росСМИ. Городилова задержали сотрудники органов военной контрразведки ФСБ.

Командующему резней в Буче инкриминируют особо большое мошенничество, грозящее десятью годами лишения свободы.

Вышеуказанное лицо задержали в Рязани и уже доставили в Москву, где передали Главному военному следственному управлению Следственного комитета РФ. Детали дела не разглашаются, даже неизвестно сколько и чего конкретно украл офицер. Однако отмечается, что ему инкриминирован "особенно большой размер" хищений, а в России это от 1 млн руб.

Отметим, что имя Артема Городилова фигурирует в публикациях зарубежных СМИ о военных преступлениях в Украине, поэтому на него наложены санкции США и других стран.

В частности, New York Times в 2022 году опубликовало расследование убийств мирных жителей в Буче, находившееся под российской оккупацией. Тогда было идентифицировано 22 российских военнослужащих из 234-го гвардейского десантно-штурмового полка ВДВ, которым командовал Артем Городилов. По данным издания, на улице Яблонской, на которой впоследствии было обнаружено больше всего трупов, убивали мирных жителей военные вышеуказанного полка.

Ранее "Телеграф" писал, что The Washington Post получил доступ к тайному документу и рассказал, сколько бомб Россия "потеряла" над своей территорией.