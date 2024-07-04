Не за воєнні злочини: в Росії затримали командира бригади, яка влаштувала різанину в Бучі

Деталі справи не розголошуються

Командира 83-ї окремої гвардійської десантно-штурмової бригади полковника Артема Городилова, який командував окупантами під час різанини в Бучі, затримано в Росії. Йому загрожує до десяти років позбавлення волі.

Про це пишуть росЗМІ. Зазначається, що Городилова затримали співробітники органів військової контррозвідки ФСБ.

Командувачу різаниною в Бучі інкримінують особливо велике шахрайство, що загрожує десятьма роками позбавлення волі.

Вищевказану особу затримали в Рязані, і вже доправили в Москву, де передали Головному військовому слідчому управлінню Слідчого комітету РФ. Деталі справи не розголошуються, навіть не відомо скільки і чого конкретно вкрав офіцер. Проте зазначається, що інкриміновано "особливо великий розмір" розкрадань, а в Росії це від 1 млн руб.

Зауважимо, що ім'я Артема Городилова фігурує в публікаціях закордонних ЗМІ про воєнні злочини в Україні, тому на нього накладено санкції США та іншими країнами.

Зокрема, New York Times у 2022 році опублікувало розслідування вбивств мирних жителів у Бучі, яке перебувало під російською окупацією. Тоді було ідентифіковано 22 російських військовослужбовців із 234-го гвардійського десантно-штурмового полку ВДВ, яким командував Артем Городилов. За даними видання, на вулиці Яблонській, на якій згодом було виявлено найбільше трупів, вбивали мирних жителів військові вищевказаного полку.

Раніше "Телеграф" писав, що The Washington Post отримав доступ до таємного документа і розповів, скільки бомб Росія "загубила" над своєю територією.