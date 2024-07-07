Війна — день 865: росіяни скидають сотні бомб на Україну і продовжують наступати на сході

Оперативно про головне за добу

Російське вторгнення в Україну продовжується, а окупанти найактивніше проявляють себе на Покровському напрямку, де регулярно відбувається майже половина всіх бойових сутичок за добу. Також вони продовжують тиснути на Лиманському та Курахівському напрямках. При цьому загарбники активно використовують кориговані авіабомби, і лише за перший тиждень липня встигли скинути понад 600 таких боєприпасів. Втім, впевнено росіяни не почуваються, оскільки до них у тили регулярно залітають ударні безпілотники, а на окупованих територіях продовжуються роботи зі спорудження укріплень навіть у, здавалося б, віддалених місцях.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 7 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Криму стався вибух на газовій магістралі, через що полум’я видно за багато кілометрів. За даними місцевих каналів, це сталося між селищами Малий Маяк та Виноградний Алуштинського району.

Про те, що відбувалося, 4 липня читайте за посиланням: Війна — день 862: росіяни атакували міста України та успішно тиснуть у Часовому Яру

Із ситуацією в Україні за 5 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 863: ЗСУ відступили у Часовому Яру, а на фронті їм не вистачає зброї

Про новини та події 6 липня ми розповідали тут: Війна — день 864: Україна посилює ППО, доки Росія повторює свої "умови миру"