Скільки авіабомб Росія скинула на Україну з початку липня: Зеленський назвав колосальну цифру

Треба краще працювати над зміцненням повітряного щита

Росія продовжує завдавати ракетних атак по Україні, і лише за перший тиждень липня було випущено на територію нашої держави понад 600 керованих авіаційних бомб (КАБ) та майже 40 ракет різних типів.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський. За його словами, наша держава та партнери мають більш плідно працювати над протиповітряною обороною (ППО).

"Наші люди безперервно страждають від російського терору. Лише цього тижня Росія застосувала понад 600 керованих авіаційних бомб, понад 60 "шахедів" і майже 40 ракет різних типів", — каже голова держави.

Водночас Зеленський додав, що за цей тиждень Україна ще більше зміцнила свій повітряний щит.

"Дякуємо Німеччині та Сполученим Штатам! Українські Patriot ще краще покажуть себе в захисті від російського терору", — наголосив президент

За його словами, потрібно більше конкретних рішень, аби захистити всі українські міста і села, "щоб дійсно подолати російський терор".

"І будемо наступного тижня працювати з партнерами заради саме таких рішень — вже їх готуємо", — додав він.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, звідки Україна може отримати додаткові Patriot. Ізраїль та США можуть передати Києву усі старі ізраїльські системи, які ЦАХАЛ планує знімати з озброєння.

Раніше "Телеграф" писав про те, скільки бомб Росія "загубила" над своєю територією. The Washington Post отримав доступ до таємного документа.