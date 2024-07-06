Росіяни всю ніч кошмарили Україну "шахедами": вибухи лунали в кількох областях (оновлено)

Тривогу дали ще до опівночі

У ніч проти суботи, 6 липня, росіяни атакували Україну "шахедами". Відомо про вибухи у Сумах, Полтавській та Дніпропетровській областях.

Повітряна тривога була оголошена ще до півночі і в більшості областей була скасована лише після 5 ранку. Безпілотники літали у північних, південних, східних та центральних областях.

UPD. Як повідомив командувач Повітряних Сил Микола Олещук, минулої ночі ворог атакував Україну 27-ма "шахедами", запускаючи їх з Криму та Курської області. Сили ППО збили 24 з них.

Повітряний напад ворога відбивали мобільні вогневі групи Сил оборони України, зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил, ППО Сухопутних військ, підрозділи радіоелектронної боротьби. "Шахеди" було уражено у Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Херсонській, Харківській, Донецькій, Сумській, Чернігівській, Вінницькій, Київській, Кіровоградській, Миколаївській областях.

Незабаром після півночі пролунав вибух у Сумах, повідомило "Суспільне". Десь за пів години пролунали повторні вибухи.

Як повідомили вранці у Сумській ОВА, ворог завдав удару "шахедом" по енергетичній інфраструктурі Сумщини. Знеструмлено населені пункти області у кількох районах, ведуться аварійні роботи.

Голова Сумської МВА Олексій Дрозденко о 6:26 поінформував, що у зв’язку з нічною атакою у деяких районах Сум досі немає світла. Відновлювальні роботи йдуть з ночі. Запускається підкачування води, протягом 2-3 годин вона має з’явитися у будинках сумчан.

Незабаром після вибухів у різних районах міста зникло світло. Також у місто припинилося подання води. Міськводоканал повідомив, що це пов’язано зі знеструмленням, але система водовідведення функціонує – її перевели на аварійно-резервне живлення.

Після години ночі вибух пролунав у Кременчуцькій громаді Полтавської області. Про це повідомило "Суспільне".

Також вибухи лунали на Дніпропетровщині. Моніторинги писали, що голосно було у Кривому Розі. Кореспондент "Телеграфа" повідомила про нічні вибухи у Кам’янському.

Нагадаємо, росіяни тероризують Україну "шахедами" практично щоночі. У ніч на 5 липня під ударом були Київщина та Дніпропетровщина.