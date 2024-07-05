Майже 2 тисячі км: у ЗСУ показали на карті рекордні удари по військових об’єктах у Росії

У ЗСУ не беруться стверджувати, що всі удари — справа рук української сторони.

З початку 2024 року в Росії було засмажено десять цілей на рекордній дальності від кордону України. У ЗСУ наголошують, що подібні удари завдаються виключно за допомогою вітчизняного озброєння.

Карту ударів опублікували у Telegram-каналі Стратегічних комунікацій ЗСУ. Дальність ударів коливається від 800 до 1800 км.

"Наголошуємо, що десятки глибинних ударів відбуваються системно протягом понад пів року із застосуванням української зброї. Таким чином, використання зброї західних виробників не порушить будь-яких додаткових уявних "червоних ліній", — зазначають у Страткомі.

Україна регулярно збільшує можливості власного військово-промислового комплексу. Завдяки цьому у Сил оборони України є можливість збільшувати дальність ударів та їхню ефективність. Якщо союзники дозволять бити по військових об’єктах на всій території Росії без територіальних обмежень, це розширить можливості захисту України та прискорить закінчення війни.

До десятки найдальших ударів увійшли:

Кстово (Нижньогородська область) — 800 км Кіриші (Ленінградська область) — 810 км Санкт-Петербург — 870 км Сизрань — 875 км Усть-Луга (Ленінградська область) — 900 км Новокуйбишевськ (Самарська область) — 970 км Єлабуга (Татарстан) — 1200 км Єлабуга — 1300 км Салават (Башкортостан) — 1500 км Орськ (Оренбурзька область) — 1800 км

"Місця запуску та відстань до об’єктів зазначені умовно. Стратком ЗСУ також не може стверджувати, що за кожним із ударів стоять саме Сили оборони України, а не партизани чи незадоволені своїм урядом росіяни", — сказано в повідомленні.

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