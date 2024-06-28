У Росії палає нафтобаза, туди "навідався" безпілотник: влада не виключає евакуації жителів

За офіційними даними, обійшлося без жертв

О 4:35 у п’ятницю, 28 червня, Тамбовську область Росії атакував безпілотник. Місцева влада повідомила про приліт БПЛА на нафтобазу в Мічуринському муніципальному окрузі.

Губернатор Тамбовської області Максим Єгоров написав у своєму Telegram-каналі, що в результаті атаки нібито "утворилося невелике загоряння". За його даними, вже о 6-й ранку пожежу локалізували. Його гасінням займаються пожежна охорона нафтобази та 11 пожежних розрахунків. Кількість тих, хто ліквідує пожежу, якось не в’яжеться із заявою про "невелике загоряння". При цьому чиновник не виключив, що може виникнути потреба у евакуації мешканців.

"Жертв немає. До найближчого населеного пункту — 3 км. У разі потреби буде проведено евакуацію мешканців. Для цього все готово. Ситуація під контролем", — заявив Єгоров.

Це вже не перша атака на нафтобазу в Тамбовській області за недавній час. У ніч на 20 червня дрони атакували склад пально-мастильних матеріалів АТ "Тамбовнафтопродукт". СБУ тоді заявила, що то були їхні безпілотники.

Як повідомляв "Телеграф", рано вранці 27 червня безпілотники атакували "Рєдкінський дослідний завод" у Тверській області. Підприємство виробляє хімічну продукцію для авіаційної та космічної промисловості РФ і вже не вперше зазнає атаки.