В России пылает нефтебаза, туда "наведался" беспилотник: власти не исключают эвакуации жителей

По официальным данным, обошлось без жертв

В 4:35 в пятницу, 28 июня, Тамбовскую область России атаковал беспилотник. Местные власти сообщили о прилете БПЛА на нефтебазу в Мичуринском муниципальном округе.

Губернатор Тамбовской области Максим Егоров написал в своем Telegram-канале, что в результате атаки якобы "образовалось небольшое возгорание". По его данным, уже к 6 утра пожар локализовали. Его тушением занимаются пожарная охрана нефтебазы и 11 пожарных расчетов. Количество тех, кто ликвидирует пожар как-то не вяжется с заявлением о "небольшом возгорании". При этом чиновник не исключил, что может возникнуть необходимость в эвакуации жителей.

"Жертв нет. До ближайшего населенного пункта — 3 км. В случае необходимости будет проведена эвакуация жителей. Для этого все готово. Ситуация под контролем", — заявил Егоров.

Стоит отметить, что это уже не первая атака на нефтебазу в Тамбовской области за недавнее время. В ночь на 20 июня дроны атаковали склад горюче-смазочных материалов АО "Тамбовнефтепродукт". СБУ тогда заявила, что это были их беспилотники.

Как сообщал "Телеграф", рано утром 27 июня беспилотники атаковали "Редкинский опытный завод" в Тверской области. Предприятие производит химическую продукцию для авиационной и космической промышленности РФ и уже не впервые подвергается атаке.