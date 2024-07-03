У Росії зупинився дуже важливий комбінат: у ГУР поділилися деталями своєї операції

Комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій

У Росії зупинився дуже важливий для її ВПК електрометалургійний комбінат. Це сталося внаслідок спільної операції Головного управління розвідки та Служби зовнішньої розвідки.

Так, у ніч на 1 липня було завдано серйозних пошкоджень унікальному об’єкту російського ВПК — Оскольському електрометалургійному комбінату імені Угарова (ОЕМК) у Бєлгородській області РФ. Про це "Телеграфу" стало відомо з власних джерел.

За даними джерел у спецслужбі, комбінат припинив роботу внаслідок ураження дронами-камікадзе двох основних електропідстанцій Білгородської області: ПС "Старий Оскіл" поблизу села Незнамове та ПС "Металургійна" біля с. Волоконівське. Підстанція "Металургійна" є однією з найбільших електропідстанцій у Європі.

У ході операції було повністю знеструмлено Оскільський електрометалургійний комбінат. Наголошується, що це єдине в Росії металургійне підприємство повного циклу, де реалізована технологія прямого відновлення заліза та плавка в електропечах, що дозволяють отримати метал, практично вільний від шкідливих домішок та залишкових елементів.

Таким чином, через знеструмлення зупинилися всі електродугові печі, в яких застиг метал. Щоб зробити повторний запуск, потрібно зробити повне чищення цих печей, а також замінити дугові елементи. На все це може знадобитися кілька місяців.

Окремі робітники ОЕМК вважають, що печі доведеться ставити нові. Враховуючи, що ОЕМК будувався німецькими фахівцями з німецьких технологій, без їхньої участі відновити роботу комбінату, ймовірно, буде складно.

На об’єкті виробляли високоякісну сталь, у тому числі леговані види спецсталей (SBQ) для автопрому та машинобудування, що використовують бездоменну технологію прямого відновлення заліза "MIDREX" та електродугову плавку. Продукцією комбінату у своїй роботі користуються, зокрема, такі підприємства російського ВПК:

"ГАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки; заготовки для виготовлення кузовів);

"УАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки)

"КамАЗ" (прокатні заготовки для виготовлення автомобільної листової сталі; заготовки для штампування автомобільних рам; прокатні заготовки для виготовлення броне листів для легкої броньованої техніки);

заводи групи підшипникових компаній "ЕПК" та "SKF" (виготовляють підшипники для, в тому числі, для військової техніки);

підприємство "АВТОНОРМАЛЬ" (виготовляє кріпильні елементи для заводів автопрому і оборонпрпому, зокрема – усі види високоміцних шкворенів, болтів, інших елементів, які використовуються для виготовлення і ремонту автомобільної і броньованої техніки);

Також варто додати, що на початку квітня 2023 року холдинг Металоінвест та Оскільський електрометалургійний комбінат були включені до блокуючих санкційних списків США та Великобританії.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в ніч на 23 березня 2024 року дрон потрапив у цехи Оскільського електрометалургійного комбінату в Старому Осколі.