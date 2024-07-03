В России остановился важнейший комбинат: в ГУР поделились деталями своей операции

Комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций

В России остановился очень важный для ее ВПК электрометаллургический комбинат. Это произошло в результате совместной операции Главного управления разведки и Службы внешней разведки.

Так, в ночь на 1 июля были нанесены серьезные повреждения уникальному объекту российского ВПК — Оскольскому электрометаллургическому комбинату имени Угарова (ОЭМК) в Белгородской области РФ. Об этом "Телеграфу" стало известно из собственных источников.

Согласно данным источников в спецслужбе, комбинат прекратил работу в результате поражения дронами-камикадзе двух основных электроподстанций Белгородской области: ПС "Старый Оскол" вблизи села Незнамово и ПС "Металлургическая" возле с. Волоконовское. Подстанция "Металлургическая" является одной из крупнейших электроподстанций в Европе.

В ходе операции был полностью обесточен Оскольский электрометаллургический комбинат. Отмечается, что это единственное в России металлургическое предприятие полного цикла, где реализована технология прямого восстановления железа и плавка в электропечах, позволяющих получить металл, практически свободный от вредных примесей и остаточных элементов.

Таким образом, из-за обесточивания остановились все электродуговые печи, в которых застыл металл. Чтобы произвести повторный запуск, нужно сделать полную чистку этих печей, а также заменить дуговые элементы. На всё это может потребоваться несколько месяцев.

Отдельные рабочие ОЭМК считают, что печи придется ставить новые. Учитывая, что ОЭМК строился немецкими специалистами по немецким технологиям, без их участия возобновить работу комбината, вероятно, будет сложно.

На объекте производили высококачественную сталь, в том числе легированные виды спецсталей (SBQ) для автопрома и машиностроения, использующих бездоменную технологию прямого восстановления железа "MIDREX" и электродуговую плавку. Продукцией комбината в своей работе пользуются, в том числе, следующие предприятия российского ВПК:

"ГАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники; заготовки для изготовления кузовов);

"УАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники)

"КамАЗ" (прокатные заготовки для изготовления автомобильной листовой стали; заготовки для штамповки автомобильных рам; прокатные заготовки для изготовления броне листов для легкой бронированной техники);

заводы группы подшипниковых компаний "ЭПК" и "SKF" (изготавливают подшипники для, в том числе, для военной техники);

предприятие "АВТОНОРМАЛЬ" (изготавливает крепежные элементы для заводов автопрома и оборонного типа, в частности – все виды высокопрочных шкворенов, болтов, других элементов, которые используются для изготовления и ремонта автомобильной и бронированной техники);

Также стоит добавить, что в начале апреля 2023 года холдинг Металлоинвест и Оскольский электрометаллургический комбинат были включены в блокирующие санкционные списки США и Великобритании.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 23 марта 2024 дрон попал в цехи Оскольского электрометаллургического комбината в Старом Осколе.