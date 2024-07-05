Почти 2 тысячи км: в ВСУ показали на карте рекордные удары по военным объектам в России

В ВСУ не берутся утверждать, что все удары — это дело рук украинской стороны

С начала 2024 года в России было пожарено десять целей на рекордной дальности от границы Украины. В ВСУ подчеркивают, что подобные удары наносятся исключительно при помощи отечественного вооружения.

Карту ударов опубликовали в Telegram-канале Стратегических коммуникаций ВСУ. Дальность ударов колеблется от 800 до 1800 км.

"Отмечаем, что десятки глубинных ударов происходят системно на протяжении более полугода с применением украинского оружия. Таким образом, использование оружия западных производителей не нарушит каких-либо дополнительных мнимых "красных линий", — отмечают в Страткоме.

Украина регулярно наращивает возможности собственного военно-промышленного комплекса. Благодаря этому у Сил обороны Украины есть возможность увеличивать дальность ударов и их эффективность. Если союзники разрешат бить по военным объектам на всей территории России без территориальных ограничений, это расширит возможности защиты Украины и ускорит окончание войны.

В десятку наиболее далеких ударов вошли:

Кстово (Нижегородская область) — 800 км Кириши (Ленинградская область) — 810 км Санкт-Петербург — 870 км Сызрань — 875 км Усть-Луга (Ленинградская область) — 900 км Новокуйбышевск (Самарская область) — 970 км Елабуга (Татарстан) — 1200 км Елабуга — 1300 км Салават (Башкортостан) — 1500 км Орск (Оренбургская область)— 1800 км

"Места запуска и расстояние до объектов указаны условно. Стратком ВСУ также не может утверждать, что за каждым из ударов стоят именно Силы обороны Украины, а не партизаны или недовольные своим правительством россияне", — сказано в сообщении.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что в России прекратил работу важный комбинат после атаки дронов. В ГУР МО Украины рассказали подробности спецоперации.