Де росіяни закріпилися в Часовому Яру та яке співвідношення сил: воїн ЗСУ дав відверту відповідь

Сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені рубежі

Оборона Часового Яру триває, попри шалений тиск російських окупантів. Обстановка залишається напруженою і нині можемо говорити про відведення за "Канал" Сил оборони для збереження життів.

Про це розповів представник пресслужби 24-ї ОМБр імені Короля Данила Іван Петричак. Інформацією про актуальний стан події в районі Часового Яру поділився в інтерв'ю Radio NV.

"Нині фронт там пролягає фактично по всій межі каналу Сіверський Донець-Донбас. Він зараз є лінією розмежування, де по один бік стоять російські війська, з іншого боку стоїмо ми, Сили оборони, і там продовжуються стрілецькі бої", — розповів Петричак.

Водночас інтенсивність артилерії ворога зменшилася після того, як Сили оборони відійшли на заздалегідь підготовлені рубежі. За словами воїна, ворог ймовірно здійснює перегрупування та готується продовжувати наступ на цьому напрямку. Нині у рукотворному каналі Сіверський Донець-Донбас немає води, а перепоною служить лише глибокий забетонований рів.

"Переправитись через нього для важкої техніки — це складне завдання. Тому можемо говорити, що для ворога це є перепоною, так само, як було перепоною і для логістики наших сил, коли вони лишалися на тому боці цього каналу. Власне, через це і через те, що за каналом був населений пункт і там позиції наших Сил оборони ворогом були зруйновані, тому логіка була в збереженні життів наших бійців", — розповів Петричак.

Щодо сил противника, то проти наших бійців окупанти кидають на м’ясні штурми колишніх ув’язнених, яких помилував російський диктатор Путін, власне заради подібних м’ясних штурмів. Це загін Шторм-V, а вже за ними у бій вступають російські ВДВшники та десантники.

"За суб'єктивним відчуттям і спостереженням командирів на місцях, скажу, що до того, як ми відійшли за Канал, різниця у живій силі складала в кількості піхоти один до 12−15 людей. Це дуже великий розрив", — мовив Петричак.

Щодо артилерійських обстрілів, то у Сил оборони, як і раніше, немає паритету. Контрбатарейна боротьба триває кожного дня, кожного дня знищується техніка росіян, проте зменшення артилерійських обстрілів з боку окупанта поки що не відчувається.

"Ворог закидає вглиб міста все, що в нього може літати, стріляти і вбивати. Це і артилерійські снаряди різного калібру, це і система ТОС, системи залпового вогню Град і, звичайно, авіабомби, КАБи", — розповів воїн.

Росіяни продавлюють лінію фронту м’ясними штурмами та перевагою в техніці. Тактика ворога залишається незмінною.

"Так само вони зробили це і зараз, коли зруйнувавши цей район (Канал — прим. ред.) змогли туди просунутися не через те, що там лінія оборони просто стерта була в живій силі, а просто через те, що тримати її вже було об'єктивно недоцільно. І через це ми звідти відступили", — розповів військовий.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" розповідав про те, росіяни повністю стерли мікрорайон "Канал" (штабна назва "Новий") у Часовому Яру. За інформацією аналітиків, подальше утримання руїн лише збільшило б втрати бійців ЗСУ та ускладнило логістику. Тому вихід із мікрорайону "Канал" — це логічне, хоч і важке рішення.