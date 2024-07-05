Друг Гіркіна: на фронті ліквідували ще одного відомого пропагадиста (фото)

Він потрапив під атаку українських дронів

Останнім часом все частіше з’являються цікаві новини про російських пропагандистів, яким тотально не щастить. Так, у п’ятницю, 5 липня, стало відомо про смерть російського Z-блогера Сергія Алієва, який є товаришем терориста Стрєлкова-Гіркіна. Він загинув у районі окупованого росіянами селища Микільське на Донеччині.

Можливо, він потрапив під атаку українських дронів. Про це розповів український журналіст Денис Казанський. Пост з’явився у його Telegram.

"Товариш Стрєлкова-Гіркіна, "розсерджений патріот" Сергій Алієв вирішив з’їздити "до старця Зосими" в Микільське і дійсно потрапив прямо до Зосими (хто не знає — це психічнохворий схіархімандрит УПЦ МП, який помер у 2002 році).", — написав Казанський.

У своєму останньому відео Алієв повідомив, що на дорозі до Микільського працюють дрони. Нібито з 10 машин підбивають 10. Пропагандист додав, що має погане передчуття.

Раніше "Телеграф" писав, що біля власного будинку зарізали Антона Єговцева, Через деякий час тяжкі поранення отримали ще троє пропагандистів телеканалу НТВ, які приїхали "попрацювати" у Горлівці.

Йдеться про кореспондента Олексія Івлієва та ще двох співробітників телеканалу.