Друг Гиркина: на фронте ликвидировали еще одного известного пропагадиста (фото)
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Он попал под атаку украинских дронов
В последнее время все чаще появляются интересные новости о российских пропагандистах, которым тотально не везет. Так, в пятницу, 5 июля, стало известно о смерти российский Z-блогер Сергей Алиев, являющийся товарищем террориста Стрелкова-Гиркина. Он погиб в районе оккупированного россиянами поселка Никольское в Донецкой области.
Возможно, он попал под атаку украинских дронов. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский. Пост появился в его Telegram.
"Товарищ Стрелкова-Гиркина, "рассерженный патриот" Сергей Алиев решил съездить "к старцу Зосиме" в Никольское и действительно попал прямиком к Зосиме (кто не знает — это душевнобольной схиархимандрит УПЦ МП, который умер в 2002 году)", — написал Казанский.
В своем последнем видео Алиев сообщил, что на дороге в Никольское работают дроны. Якобы из 10 машин подбивают 10. Пропагандист добавил, что у него нехорошее предчувствие.
Ранее "Телеграф" писал, что возле собственного дома зарезали Антона Еговцева, Спустя некоторое время тяжелые ранения получили еще три пропагандиста телеканала НТВ, которые приехали "поработать" в Горловке.
Речь идет о корреспонденте Алексее Ивлиеве и еще двух сотрудниках телеканала.