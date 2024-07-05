Друг Гиркина: на фронте ликвидировали еще одного известного пропагадиста (фото)

Он попал под атаку украинских дронов

В последнее время все чаще появляются интересные новости о российских пропагандистах, которым тотально не везет. Так, в пятницу, 5 июля, стало известно о смерти российский Z-блогер Сергей Алиев, являющийся товарищем террориста Стрелкова-Гиркина. Он погиб в районе оккупированного россиянами поселка Никольское в Донецкой области.

Возможно, он попал под атаку украинских дронов. Об этом рассказал украинский журналист Денис Казанский. Пост появился в его Telegram.

"Товарищ Стрелкова-Гиркина, "рассерженный патриот" Сергей Алиев решил съездить "к старцу Зосиме" в Никольское и действительно попал прямиком к Зосиме (кто не знает — это душевнобольной схиархимандрит УПЦ МП, который умер в 2002 году)", — написал Казанский.

В своем последнем видео Алиев сообщил, что на дороге в Никольское работают дроны. Якобы из 10 машин подбивают 10. Пропагандист добавил, что у него нехорошее предчувствие.

Ранее "Телеграф" писал, что возле собственного дома зарезали Антона Еговцева, Спустя некоторое время тяжелые ранения получили еще три пропагандиста телеканала НТВ, которые приехали "поработать" в Горловке.

Речь идет о корреспонденте Алексее Ивлиеве и еще двух сотрудниках телеканала.