Війна — день 864: Україна посилює ППО, поки Росія повторює свої "умови миру"

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На календарі субота, 6 липня 2024 року. З Росії продовжують доноситися заяви про необхідність миру на умовах агресора, тоді як окупанти перегруповуються для наступу далі вглиб Часового Яру. Проте українці не мають наміру здавати території ворогові, посилюють ППО та продовжують готувати 100-річну угоду з Британією.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні новини України та світу за 6 липня. Більш оперативну інформацію ви можете отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Президент США Джо Байден зустрінеться із Зеленським на полях саміту НАТО у Вашингтоні 9-11 липня, повідомили у Білому домі.

Повітряні сили ЗСУ попереджають про ударні дрони в повітряному просторі України. У південно-східних областях оголошено тривогу.

Станом на початок дня карта бойових дій виглядає так:

Карта бойових дій в Україні від DeepState 06.07.2024

Про новини та події 3 липня ми розповідали тут: Війна — день 861: окупанти тиснуть на Донбасі, а на кордоні з Білоруссю зростає напруга

Про те, що відбувалося, 4 липня читайте за посиланням: Війна — день 862: росіяни атакували міста України та успішно тиснуть у Часовому Яру

З ситуацією в Україні за 5 липня ви можете ознайомитись у цьому матеріалі: Війна — день 863: ЗСУ відступили у Часовому Яру, а на фронті їм не вистачає зброї