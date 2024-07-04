У Дніпрі зросла кількість жертв двох останніх атак: скільки людей загинуло

4 липня оголошено день жалоби у місті

У середу, 3 липня, росіяни атакували Дніпро. Внаслідок чого є загиблі та постраждалі, кількість їх зростає. Так, вночі 4 липня, у лікарні померла 60-річна жінка, яка отримала поранення.

Загалом внаслідок атаки загинули шестеро людей. Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Він нагадав, що 4 липня в місті оголошено траур. Відповідний указ підписав мер Дніпра Борис Філатов.

"Сьогодні у Дніпрі оголошено траур за тими, чиї життя забрав ворог. Пам'ятаємо… Щирі співчуття близьким та рідним", — написав він.

Окрім цього, за словами Лисака, цієї ночі під завалами дніпровського будинку, який росіяни понівечили у п'ятницю, рятувальники виявили тіло жінки. Це вже третя жертва того удару.

Нагадаємо, у п'ятницю 28 червня, російські терористи здійснили чергову ракетну атаку на місто Дніпро. Прицільним ударом вони влучили в дев'ятиповерхівку.

Раніше "Телеграф" писав, що експерт назвав причини, чому Росія б'є по Дніпру та Миргороду. За його словами, другий етап літньої військової кампанії РФ. Він включає одразу декілька цілей, а їх реалізації окупанти застосовують нову тактику, якій ефективно Україна протистояти поки не може. Більше про це можна прочитати за посиланням.