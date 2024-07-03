Жертв могло бути більше? Росіяни атакували Дніпро "Іскандером" з касетним зарядом: чим небезпечна ця ракета

Іскандер-К може бути двома різними крилатими ракетами наземного базування, які входять до складу одного ракетного комплексу ОТРК Іскандер

У середу, 3 липня, російські терористи атакували Дніпро. Ворог завдав удару трьома крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", чотирма керованими авіаційними ракетами Х-59 та п'ятьма ударними БПЛА типу "Шахед", оборонцям неба вдалося збити всі цілі, окрім двох крилатих "Іскандер-К".

"Телеграф" розповідає про характеристики та особливості небезпечного озброєння "Іскандер-К". Зазначається, що збивати їх досить важко, ППО має лічені хвилини, щоб зреагувати й відбити атаку.

Крилаті ракети Іскандер-К

ОТРК Іскандер – родина таких комплексів, як Іскандер, Іскандер-К, Іскандер-М та Іскандер-Е. Тобто Іскандер-К – це, по суті, узагальнена назва крилатих ракет, які Росія може використовувати у складі ОТРК Іскандер.

Іскандер-К може бути двома різними крилатими ракетами наземного базування, які входять до складу одного ракетного комплексу ОТРК Іскандер.

Іскандер-К (9М728 (Р-500), 9М729) — це крилата ракета класу поверхня–поверхня, яка летить за заздалегідь заданою траєкторією на наднизьких висотах, використовуючи засоби радіоелектронного захисту. Вона летить паралельно поверхні землі та може маневрувати на всій ділянці польоту.

Ракета Іскандер-К має світло-сірий колір та циліндричну форму із заокругленою носовою частиною. Вона оснащена маршовим турбореактивним двигуном, який працює впродовж всього часу польоту.

На хвостовій частині крилатої ракети містяться 4 невеликі хвостові стабілізатори. Посередині корпусу розташовані 2 крила, які розкриваються незабаром після виходу ракети з транспортно-пускового контейнера.

Конструкція передбачає:

радіодатчик;

бойову частину;

приладовий відсік;

рухову установку;

хвостовий відсік.

Ракети Іскандер-К: характеристики

Тактико-технічні характеристики ракети:

довжина ракети — 7,3 м;

маса ракети — 2,3 т;

маса бойової частини — 480-500 кг;

висота польоту — до 6 км;

дальність ураження — 50-500 км;

максимальна швидкість та швидкість польоту — 230-260 м/с;

кругове імовірне відхилення — до 30 м;

траєкторія польоту — задана.

Ракета Іскандер-К має дальність польоту 6-7 метрів. Виявити її складно, через те, що вони летять на малій висоті.

Приблизна ціна ракети Іскандер (без уточнення типу) — $3 млн.

"Телеграфу" показали фото, де на долоні помітні уламки з касетних боєзарядів. Нам уточнили, що поруч з місцем влучанням таких частин дуже багато.

Слід зауважити, що такою ж ракетою окупанти атакували Одесу вкінці квітня. Вона має касетний боєзаряд. Керівник пресцентру Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук тоді сказав, що цей боєприпас очевидно призначений для поразки живої сили, а не для руйнування укріплень.

Цей тип озброєння є контейнером з великою кількістю дрібних боєприпасів, які після детонації в повітрі розлітаються на десятки чи сотні метрів один від одного. Хоча вибух від одного суббоєприпасу потужним назвати не можна, але через їхню кількість вони здатні знищувати піхоту та легку техніку на великих площах. Цим вони відрізняються від боєприпасів, призначених для знищення укріплень, які мають один потужний фугасний або кумулятивний заряд, здатний фокусувати руйнівну енергію в одній точці.

Раніше "Телеграф" писав, чим відома хвалена російська ракета "Кинджал".