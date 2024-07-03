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В Повітряних силах розповіли, чим окупанти завдали удару по Дніпру

Автор
Марина Іщенко Марина Іщенко
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Ракетний удар по Дніпру
Ракетний удар по Дніпру. Фото Колаж "Телеграф"

У відомстві розповіли, скільки вдалось збити

У середу, 3 липня у Дніпрі пролунало багато вибухів. Окупанти завдали удару 3-ма крилатими ракетами наземного базування "Іскандер-К", 4-ма керованими авіаційними ракетами Х-59 та 5-ма ударними БпЛА типу "Shahed".

Про це повідомили в Повітряних силах України. Там написали, що основний напрямок удару – Дніпропетровщина.

"Силами та засобами зенітних ракетних військ Повітряних Сил збито 11 повітряних цілей: 1 крилату ракету "Іскандер-К", 4 керовані авіаційні ракети Х-59, 5 ударних БпЛА "Shahed-131/136", 1 БпЛА ОТР "Орлан-10", — йдеться у повідомленні.

Додамо, у Дніпрі в результаті атаки російських окупантів містом 3 липня є загиблі. Росіяни забрали життя у мирних людей. Внаслідок нової масованої атаки РФ на Дніпро у місті було пошкоджено торговий центр, АЗС, а також безліч автомобілів громадян. За словами мера міста Бориса Філатова, вже зараз відомо, що загинули четверо людей. За попередньою інформацією, є 27 постраждалих. Серед них – 14-річна дівчинка.

Раніше "Телеграф" писав, що у понеділок, 1 липня, російські окупанти здійснили чергову ракетну атаку на Україну. Зокрема, вибухи пролунали у Миргороді Полтавської області

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#Дніпро #РФ #Атака